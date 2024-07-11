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中職》歷年旅美台將即將破百人 張育成給後輩中肯建議

2024/07/11 14:52

張育成。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕水手昨天宣布網羅開南大學右投沈家羲，成為歷年美職球隊所簽下的第94名台灣球員，只差6人就能達成旅美百人里程碑，其中17人上過大聯盟，第1人是2002年道奇陳金鋒，最近1人則是今年巨人鄧愷威，只是在大聯盟站穩腳步，進而發光發熱的台灣球員並不多。

以過來人經驗，張育成建議有意旅美挑戰大聯盟的後輩，「自己要想清楚，不可能每次都靠翻譯幫你交流，溝通會有一些差異，只想跟他們說，國外可以去闖，但要拿出『一開始為什麼要打棒球』的心情去挑戰，這樣會比較好。」

希望後輩保持初心闖蕩美國，張育成認為，旅美球員球技和技術其實並不差，重點是要準備好心情再去挑戰，因為屆時自己得去面對所有問題和挑戰。

有趣的是，今天張育成頂著新造型「辮子頭」出席加盟富邦悍將記者會，與味全龍兩屆全壘打王吉力吉撈．鞏冠十分神似，張育成笑說，「很久以前就想有這樣的髮型，想跟別人不一樣，如果在台灣弄這髮型，去美國就沒有設計師可以幫我整理，這是很大的問題，但在台灣就沒這個問題，可以定期去找設計師，整理一下頭髮。」

張育成說，大家都覺得他這新髮型很讚，感覺是很不一樣的自己，「之前鞏冠先弄，我有問他，他說每天都可以洗頭，所以就決定用這新髮型囉。」

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