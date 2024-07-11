巴黎奧運》俄羅斯只有16人參賽 「柔道男神」楊勇緯少1位勁敵

楊勇緯。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運倒數15天，由於烏俄戰爭未歇，俄羅斯與白俄羅斯的運動員在獲得奧運參賽資格後，都必須接受審查才能確定能否參賽，而就算通過審查，運動員最後也可能自動棄權，也讓本屆奧運俄羅斯運動員數量驟降、目前只有16位，台灣「柔道男神」楊勇緯也將少一名勁敵。

根據國際奧會規定，俄羅斯與白俄羅斯運動員就算通過資格賽或者得到單項運動總會的認可，也必須接受國際奧會執委會設立的「中立個人運動員審核委員會」審查，才能取得本屆巴黎奧運的參賽門票。

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《路透社》報導，根據巴黎奧運網站最新數據，目前俄羅斯只有16名運動員將參賽，上屆東京奧運，俄羅斯以俄羅斯奧會（ROC）名義參賽，335名選手共抱回71面獎牌、20面金牌。

報導指出，根據目前審查的結果，有36名俄羅斯運動員獲得最終參賽資格，但其中20位最後都棄權不參賽，包括角力選手楚米科娃（Veronika Chumikova），她透露這是自己的決定，與協會無關，她認為無法使用旗幟、唱國歌，是不愛國的情況，因此選擇不參賽。

不過除了俄羅斯角力協會完全不會派出任何選手參賽外，柔道與體操也確定都因不滿審查過程，不會派員參賽。俄羅斯柔道項目本屆共有17名選手有資格競逐巴黎奧運，最後只有4人通過審查，俄國柔道協會因此抵制本屆奧運。

男子60公斤級世界排名第1的楊勇緯，本屆將以頭號種子出戰，世界排名第8的俄羅斯悍將阿布拉耶夫原是8強假想敵，楊勇緯生涯對戰紀錄1勝2負居劣勢，現在爭金路上也少了一位勁敵。

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