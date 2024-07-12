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張育成中職初登板、溫網男單四強、謝淑薇爭女雙決賽門票 今日賽事預告與轉播

2024/07/12 07:03

富邦悍將張育成今天迎來中職初登板。（資料照，記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今天有兩場轉播，道奇作客費城人的3連戰最後一場，道奇推出26歲菜鳥克納克（Landon Knack），他本季先發7場戰績1勝2敗、防禦率2.86；費城人推出明星強投諾拉（Aaron Nola），他本季先發18場，戰績10勝4敗、防禦率3.48。

另一場大聯盟轉播則是響尾蛇迎戰勇士，響尾蛇推出普法特（Brandon Pfaadt），本季戰績3勝6敗、防禦率4.19；而勇士推出明星左投佛里德（Max Fried），本季17場先發戰績7勝4敗防禦率3.18。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場賽事，「國防部長」張育成以狀元身分加盟富邦悍將，中職初登板就在主場新莊球場，迎戰上半季冠軍統一獅隊。悍將派出本土投手江國豪，統一獅則推出洋投布雷克；中信兄弟在洲際球場面對味全龍，兄弟洋投猛登對決味全鋼龍；台鋼雄鷹在主場迎戰樂天桃猿，台鋼洋投哈瑪星碰上樂天魔神樂 ，敬請鎖定轉播。

溫網男單4強，「七冠王」喬科維奇（Novak Djokovic）將迎戰義大利第25種子穆塞蒂 （Lorenzo Musetti）。艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）將碰上俄國球星梅德維夫（Daniil Medvedev）。

台灣好手謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）的女雙組合，今晚要面對大會第4種子美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），爭取溫網女雙決賽門票。敬請鎖定轉播。

MLB

06：00 道奇@費城人 緯來體育、愛爾達體育2台
09：30 勇士@響尾蛇 愛爾達體育2台

日職

17：00 千葉羅德@歐力士猛牛 DAZN 2

中職

18：30 統一獅@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育3台
18：30 樂天桃猿@台鋼雄鷹 DAZ1
18：30 味全龍@中信兄弟 緯來體育、TWITCH、愛爾達體育2台

溫網

20：25 男單四強 博斯運動1台、愛爾達體育1台

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