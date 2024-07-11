中職》簽下史上最優渥合約 張育成月薪是個謎！

中華職棒大聯盟會長蔡其昌（左二）為張育成（中）送上球帽，富邦育樂總教練陳昭如（左一）、富邦悍將領隊林華韋（右二）、副領隊郭泰源（右一）一同上台合影。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經過長時間聯絡、洽談，富邦悍將終於以3.5年最高總值9250萬元的複數年合約，簽下旅美好手張育成，只是實際月薪是多少，富邦育樂總經理陳昭如強調，基於尊重選手個人意願，不方便透露細節。

今年張育成回鍋光芒都待在3A，無緣上大聯盟，陳昭如表示，球團不管在簽洋將、新秀或FA自由球員，一定都要給與這位選手身價相當的合約，「以張育成的身手，介於3A、大聯盟之間，他可以拿到的合約是多少，球團一定要提出更優渥的合約，才可以把他帶回家裡來嘛，要不然留在美國也是不錯的環境，今年光芒很多野手受傷，要提出一份很有誠意的合約。」

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陳昭如指出，張育成是每天都能上場的球員，當然希望他的加入，能大幅提升富邦悍將的戰力，雖然在大聯盟他的評價是守優於攻，不過能守多個守位的，是很優秀的內野手，運動能力非常好，「育成在中職能力也無庸置疑，絕對是有史以來最好的打者，我們希望他把優異的攻守能力展現在富邦悍將。」

至於合約有無特別條款，陳昭如表示沒有，只有一個要求，她說，張育成習慣全家住在一起，希望球團幫助他成為「新北人」，已經協助他在新莊找到住的地方，全家一起移動，張育成特別希望住在離新莊球場比較近的地點，現在他就是新莊人。

聊到談約過程，陳昭如回憶道，去年亞冠賽在日本東京有碰到張育成全家人，當時他參加油團，今年1月透過關係，跟張育成本人和經紀代表吃過幾次飯，也見過幾次面，「育成非常重視家人，還有家人的意見，所以過程中都是全家人一起來。」

陳昭如認為，張育成在美國還是很有機會，在當打之年繼續在美國發光發熱，對台灣棒球是好事，所以今年張育成就回美國打球，「5月底剛好我在美國，沒有時差問題，有跟育成聯絡幾好次，有問他有沒有想回台灣打球，後面就有共識，進而討論合約方向，6月20日他就決定報名選秀。」

陳昭如表示，張育成是明確的狀元人選，要確定他的意願，一旦確認後續就很快，合約設計要打動他，球團內部花很多時間做數據分析，看了很多進階數據，再跟老闆爭取預算，必須要很清楚未來張育成能為富邦悍將帶來的加分效果。

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