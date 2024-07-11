MLB》明星賽前8勝並列隊史新人第2多 今永昇太再締小熊91年唯三壯舉

今永昇太。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯首年就入選明星賽的小熊日籍左投今永昇太，今天對戰金鶯繳出6局6K無失分的好投，上演本季第11場優質先發，小熊終場以4：0完封金鶯，今永收下第8勝。

今永昇太在明星賽前累積8勝，與1957年德羅特（Dick Drott）和1998年伍德（Kerry Wood）並列隊史新人第2多。此外，今永昇太先發97局僅投出16次四壞球保送，這也是第一屆明星賽1933年舉辦以來，小熊自1985年名人堂投手艾克斯利（Dennis Eckersley）和2002年利柏（Jon Lieber）之後，第3位在明星賽前至少投97局且四壞球不超過16次的小熊投手。

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今永昇太第6局用2連K成功化解二三壘有人、1出局的失分危機，成功繳出優質先發，今永賽後受訪表示，這是自己所製造的危機，所以抱著被對方得分的覺悟投球，幸好能夠用三振力保不失分。

今永昇太近兩場先發都對上王牌投手，分別是費城人強投惠勒惠勒（Zack Wheeler），今天則與金鶯柏尼斯（Corbin Burnes）同場較勁，今永認為在比賽中都會把重點放在對付敵隊打者身上，但能看到優秀的投手同場投球，能夠學到很多東西，知道自己不足的地方。

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