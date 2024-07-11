台中城市半程馬拉松跑出環保概念，紀念衫用回收寶特瓶製作。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2024台中城市半程馬拉松今年將邁入第6屆，延續推廣ESG低碳賽事的精神，活動致力從源頭減少碳排放，今年賽事路跑紀念衫採用寶特瓶回收紗製作，大會手冊和成績證明全面電子化，提昇E化減少碳足跡，部份報名費另捐作公益，活動預計12月8日在台中市政府前廣場開跑，今天起受理報名，目標號召2萬人，跑到健康也跑出環保概念。

台中城市半程馬拉松今在台中市政府宣佈報名起跑，台中市副市長鄭照新指出，台中一年舉辦路跑活動多達56場，市民愛運動，打造「酷運動、酷城市」，其中城市半程馬拉松是唯一自台中市政府正門起跑的馬拉松，運動賽事也致力結合環保永續，歡迎大眾一起來擁抱環保運動。

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主辦活動的台中市不動產開發公會理事長林正雄指出，公會積極推動並參與ESG行動，今年馬拉松活動邁向第6年，持續以路跑推動綠色永續觀念，今年賽事路跑紀念衫採用寶特瓶回收紗製作，大會手冊和成績證明全面電子化，E化行動減少碳足跡，打造賽事更具環保概念，盼藉活動引導更多人關注並參與環保行動，共同為地球的未來貢獻一份力量，去年馬拉松吸1.4萬人報名，今年目標盼號召2萬人參與，讓大家在享受路跑運動的同時，也建立環保觀。

公會指出，今年馬拉松改新路線，將沿著台中捷運路線在文心路上舉行，活動路線分為半馬組21km、挑戰組10km、休閒組5km，今年更新增耶誕變裝組2km，邀請跑者穿上耶誕裝齊跑，為賽事增添節日的歡樂氣氛，活自今日起報名到10月3日止，部分選手報名費將捐作公益。

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