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MLB》前韓職三冠王1數據排美聯前5 白襪教頭不解為何沒進明星賽

2024/07/11 17:36

白襪右投費德。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前韓職三冠王、本季重返大聯盟舞台的白襪31歲右投費德（Erick Fedde），今天交出5局賞5次三振的無失分好投，加上羅伯特（Luis Robert Jr.）敲兩分砲，幫助美聯墊底的白襪以3比1擊敗美聯中區第二的雙城，費德摘得本季第7勝是全隊最多。白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）為子弟兵抱屈，認為費德應該進入今年的明星賽。

身為前國民大物的費德，曾在2017年至2022年在大聯盟賽場拚鬥，當時合計出賽102場有88場先發，防禦率高達5.41。費德去年轉戰韓職，並勇奪KBO投手三冠王，單季豪取20勝、榮獲KBO年度MVP，費德季後以2年1500萬美元加盟白襪、重回大聯盟賽場。

費德此戰首局先後丟2次保送以及被敲1安，讓雙城無人出局攻占滿壘，費德先讓強打米蘭達（Jose Miranda）敲飛球出局，接著三振桑塔納（Carlos Santana），費德再讓李伊（Brooks Lee）敲滾地球形成封殺，化解滿壘失分危機。費德從第2局至第5局都沒有失分，完成投球工作。

費德今天主投5局被敲4安，賞5次三振，丟2次保送，沒有失分，摘得本季第7勝，賽後防禦率為2.99排全美國聯盟第9佳。雖然白襪隊戰績27勝67敗是全大聯盟最差，但費德以7勝居全白襪隊最多，另有3場敗投。

白襪右投費德。（今日美國）

「他（費德）為何沒有進入全明星賽，我真的無法理解。」葛里佛表示，「他有聯盟前五的WAR（勝利貢獻值），防禦率2.99，戰績7勝3敗，有一些人認為這沒什麼，但這非常重要。這些人獲得報酬是為了贏球，他每次都給了我們獲勝的機會。」根據數據網站《Baseball Reference》顯示，費德的WAR高達3.9排全大聯盟投手群第4高。

「在我們球隊沒有贏得很多比賽的情況下，在明星賽前投出7勝3敗的戰績，開季前19場先發有11次投滿6局以上。這孩子非常值得代表白襪隊參加全明賽。」葛里佛說道。

費德的球種主要有以伸卡球、卡特球、橫掃球、變速球等球種，其中卡特球的評分在數據網站《Baseball savant》中高達9分。

「我們去年從南韓得到關於費德的報告完全正確：穩定、多種武器、競爭者，讓你在比賽中有獲勝的機會，出色的心理素質、耐投。你能想到的，這些他都為我們帶來了。他是非常出色的一名大聯盟投手。」葛里佛說，自己沒有看過費德在國民隊時期的表現，但有在休賽季期間觀看費德在韓職的表現，「你不會無緣無故拿到MVP，我不在乎你在哪一個聯盟，這意味你做得非常好，找到一些方法，他做到了。」

費德投球影片請點此

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