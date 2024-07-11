歐洲盃》英格蘭絕殺球擊敗荷蘭 得分能力遭英王查爾斯調侃

英格蘭在歐洲盃4強賽中靠著沃金斯（見圖）的絕殺進球以2：1擊敗荷蘭。英王查爾斯三世賽後則發文調侃英格蘭隊的得分能力。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭今（11）日在歐洲國家盃4強靠著沃金斯（Ollie Watkins）在傷停補時的絕殺進球，以2：1擊敗荷蘭，成功進入決賽，英國國王查爾斯三世（King Charles III）賽後則發布聲明調侃了英格蘭隊的得分能力，他稱希望下回球賽英格蘭能提早鎖定勝局，以免國民血壓飆高。

《法新社》報導，查爾斯三世表示：「如果我可以鼓勵你們，在需要任何最後一分鐘的奇跡進球或其他點球大戰之前，就取得勝利，我相信國民們的心率還有血壓壓力會大大減輕！祝好運，英格蘭。」

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擔任英格蘭足球總會主席的英國王儲威廉王子（Prince William）則是發文讚嘆踢進致勝球的沃金斯，「多麼美的一球，奧利！恭喜英格蘭！」。威廉是英甲球隊伯明翰（Birmingham City）的粉絲，他很有可能會出席14日（台灣時間15日）在柏林舉行的歐洲盃決賽。

正在華府參與北約峰會的英國首相施凱爾（Keir Starmer）則是英超球隊兵工廠（Arsenal）的球迷，他在峰會期間曾撥空關心賽況，而他也將出席歐洲盃決賽。

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