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溫網》喬科維奇兵不血刃晉4強 卻可能成為爭冠阻礙？

2024/07/11 17:59

喬科維奇。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur）退出溫布頓網球錦標賽男單8強，讓塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）兵不血刃晉級，外界普遍認為這是喬帥爭冠的利多，但其實他過去2次在大滿貫賽碰到對手「送大禮」，都沒能成功攻頂。

喬科維奇曾在2011年法國網球公開賽8強碰到義大利佛格尼尼（Fabio Fognini）賽前退賽，但他4強就栽在瑞士名將費德爾（Roger Federer）手下。

到了2016年，喬帥在美網收到對手連續送出的「大禮包」，從次輪碰到捷克維斯利（Jiri Vesely）賽前因傷退賽，接著俄國尤茲尼（Mikhail Youzhny）在首盤沒打完情況下就因傷棄賽，不僅如此，喬帥8強碰到法國松加（Jo-Wilfried Tsonga）在三盤沒打完就退出戰局，但他在決賽敗給瑞士瓦林卡（Stan Wawrinka），屈居亞軍。

這次喬科維奇在膝蓋動刀完沒多久就復出，在德米納爾退賽後，多了更多喘息空間，是一大利多，如今，他距離個人溫網第8冠只差2勝，就看能否突破另類魔咒，而他4強將對上義大利好手穆塞蒂 （Lorenzo Musetti）。

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