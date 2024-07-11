MLB》今永昇太6局封鎖全大聯盟最會「轟」的金鶯 讓對手也佩服

今永昇太。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天主投6局無失分，封鎖全大聯盟最會「開轟」的金鶯，小熊最後在客場以4比0完封對手，今永昇太收下本季第8勝。今永昇太的好投讓金鶯教頭海德（Brandon Hyde）佩服。

旅美首年就入選明星賽的今永昇太，此戰主投6局被敲6安，賞6次三振，丟1次保送，沒有失分，賽後防禦率降至2.97。今永昇太今天最大的危機在第6局，先後被敲2安，讓對手攻佔二、三壘，今永用一顆93英里的低角度四縫線速球三振金鶯海伊斯（Austin Hays），接著再用84英里變速指叉三振馬提歐（Jorge Mateo），化解失分危機。

請繼續往下閱讀...

「第6局太棒了。」小熊總教練康索（Craig Counsell）表示，二、三壘有人時，今永投出兩次三振，這是一個令人讚嘆的結束，也是非常棒的一場先發。

小熊捕手阿瑪雅（Miguel Amaya）也給今永的表現給出高評價，「他很謙虛，是個好人，也很有趣。但在工作期間，他就是上場做他的工作，這就是為何他是我們的全明星投手。」

今永昇太。（美聯社）

海德也讚賞今永昇太的投球表現，「要給今永一個稱讚，我認為他投得非常棒，只有3個球打得很強勁，其中有2顆打到全壘打牆邊的飛球，還有1顆在全壘打牆上的球，除此之外，我們沒有做到太多。我真的印象非常深刻。」

金鶯隊目前以57勝35敗暫居美聯東區龍頭，以147轟排全大聯盟最多，團隊打擊率2成55排全大聯盟第6。但金鶯近兩場在主場面對小熊合計只拿2分。

Tonight was Imanaga’s fourth start throwing at least 6.0 innings of scoreless baseball, tied for the most such starts in the National League pic.twitter.com/a89srt2cgu — Chicago Cubs （@Cubs） July 11, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法