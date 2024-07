MLB》今永昇太6局封鎖全大聯盟最會「轟」的金鶯 讓對手也佩服

今永昇太。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天主投6局無失分,封鎖全大聯盟最會「開轟」的金鶯,小熊最後在客場以4比0完封對手,今永昇太收下本季第8勝。今永昇太的好投讓金鶯教頭海德(Brandon Hyde)佩服。

旅美首年就入選明星賽的今永昇太,此戰主投6局被敲6安,賞6次三振,丟1次保送,沒有失分,賽後防禦率降至2.97。今永昇太今天最大的危機在第6局,先後被敲2安,讓對手攻佔二、三壘,今永用一顆93英里的低角度四縫線速球三振金鶯海伊斯(Austin Hays),接著再用84英里變速指叉三振馬提歐(Jorge Mateo),化解失分危機。

「第6局太棒了。」小熊總教練康索(Craig Counsell)表示,二、三壘有人時,今永投出兩次三振,這是一個令人讚嘆的結束,也是非常棒的一場先發。

小熊捕手阿瑪雅(Miguel Amaya)也給今永的表現給出高評價,「他很謙虛,是個好人,也很有趣。但在工作期間,他就是上場做他的工作,這就是為何他是我們的全明星投手。」

海德也讚賞今永昇太的投球表現,「要給今永一個稱讚,我認為他投得非常棒,只有3個球打得很強勁,其中有2顆打到全壘打牆邊的飛球,還有1顆在全壘打牆上的球,除此之外,我們沒有做到太多。我真的印象非常深刻。」

金鶯隊目前以57勝35敗暫居美聯東區龍頭,以147轟排全大聯盟最多,團隊打擊率2成55排全大聯盟第6。但金鶯近兩場在主場面對小熊合計只拿2分。

