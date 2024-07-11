奧運男籃》不選FMVP的J.布朗卻選「小白」 美國隊總監說明原因

綠衫軍球星J.布朗。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃今天宣布，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）退出國家隊，由塞爾提克後衛D.懷特（Derrick White）頂替進美國隊。這讓剛奪得總冠軍戰FMVP的綠衫軍球星J.布朗（Jaylen Brown）很不滿，他在社群媒體X上發文，先是PO出戴單片眼鏡的表情符號，接著又發文標記知名運動品牌Nike（為美國男籃官方贊助商），「這就是我們在做的？」

美國男籃總監希爾（Grant Hill）反駁Nike從中作梗的陰謀論，「在我的職業生涯大多時間裡，我都穿著FILA，這應該是個玩笑話。無論外界有什麼理論，那就只是理論」

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希爾指出，「你必須建立一支球隊，最難的事情之一就是把我喜歡的人從名單上剃除，這些球員我都期待整個賽季和季後賽都看到他們。有些是曾拿過總冠軍賽FMVP，有些人是國家隊的一員，有些人拿過金牌，我尊敬、欽佩並喜歡觀賞這些選手，但我有責任組成一支相互配合的團隊。」

美國男籃總監希爾。（資料照，法新社）

希爾大讚D.懷特的配合度，「Derrick的許多優點中，我特別喜歡是，尤其在這支球隊，我不覺得他在我們球隊的角色、和他在塞爾提克的角色有大太的變化。他和J.布朗、塔圖姆（Jayson Tatum）兩位非常出色的年輕選手一起打球。」

希爾認為，球員們來到美國隊、並接受球隊的定位，這很困難，「你是你自己宇宙的中心，現在你必須建立一個角色，這個角色可能與你在球隊所做的會有所不同，所以要有一位這樣的人，他可以和其他人一起打球，與其他人互補，同時也能挺身而出，成為一名出色的防守球員、並投進關鍵投藍，對勝利有影響。」

現年30歲的D.懷特上季出賽70場，平均有15.2分、5.2次助攻、4.2顆籃板，還有場均1.2次阻攻、1次抄截。D.懷特整體投籃命中率為46.1％，三分球命中率為39.6％。

@nike this what we doing ? — Jaylen Brown （@FCHWPO） July 10, 2024

D.懷特。（資料照，法新社）

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