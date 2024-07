奧運男籃》不選FMVP的J.布朗卻選「小白」 美國隊總監說明原因

綠衫軍球星J.布朗。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕美國男籃今天宣布,快艇球星雷納德(Kawhi Leonard)退出國家隊,由塞爾提克後衛D.懷特(Derrick White)頂替進美國隊。這讓剛奪得總冠軍戰FMVP的綠衫軍球星J.布朗(Jaylen Brown)很不滿,他在社群媒體X上發文,先是PO出戴單片眼鏡的表情符號,接著又發文標記知名運動品牌Nike(為美國男籃官方贊助商),「這就是我們在做的?」

美國男籃總監希爾(Grant Hill)反駁Nike從中作梗的陰謀論,「在我的職業生涯大多時間裡,我都穿著FILA,這應該是個玩笑話。無論外界有什麼理論,那就只是理論」

希爾指出,「你必須建立一支球隊,最難的事情之一就是把我喜歡的人從名單上剃除,這些球員我都期待整個賽季和季後賽都看到他們。有些是曾拿過總冠軍賽FMVP,有些人是國家隊的一員,有些人拿過金牌,我尊敬、欽佩並喜歡觀賞這些選手,但我有責任組成一支相互配合的團隊。」

美國男籃總監希爾。(資料照,法新社)

希爾大讚D.懷特的配合度,「Derrick的許多優點中,我特別喜歡是,尤其在這支球隊,我不覺得他在我們球隊的角色、和他在塞爾提克的角色有大太的變化。他和J.布朗、塔圖姆(Jayson Tatum)兩位非常出色的年輕選手一起打球。」

希爾認為,球員們來到美國隊、並接受球隊的定位,這很困難,「你是你自己宇宙的中心,現在你必須建立一個角色,這個角色可能與你在球隊所做的會有所不同,所以要有一位這樣的人,他可以和其他人一起打球,與其他人互補,同時也能挺身而出,成為一名出色的防守球員、並投進關鍵投藍,對勝利有影響。」

現年30歲的D.懷特上季出賽70場,平均有15.2分、5.2次助攻、4.2顆籃板,還有場均1.2次阻攻、1次抄截。D.懷特整體投籃命中率為46.1%,三分球命中率為39.6%。

