TPBL》7球團組成的新聯盟選秀7／23登場 台新戰神拿到狀元籤

7球團組成的新聯盟選秀7／23登場，台新戰神拿到狀元籤。（TPBL提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL台灣職業籃球大聯盟所屬7支球團台新戰神、新北國王、中信特攻、台啤雲豹、新竹攻城獅、夢想家及高雄海神，於今日（11日）拜會聯盟會長莊瑞雄，就聯盟未來發展方向交換彼此意見。

TPBL七球團拜會會長莊瑞雄。（TPBL提供）

在莊瑞雄的協商與帶領下，本次會面已將選秀辦法之身份規範、選秀方式、簽約義務及球隊選秀順位定案。其中選秀順位依照新聯盟參賽隊伍於2023-2024賽季各自排名辦法為依據，若不同聯盟但排名相同之球團，以抽籤方式決定最終選秀順位。

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TPBL會長莊瑞雄代表抽出選秀順位。（TPBL提供）

今日在公正人員監證下，由莊瑞雄抽籤完成最終選秀順位。另因應前期籌備作業，同時希冀更多籃壇新血加入，選秀會將延長報名至7月15日中午12點。先前已報名「2024 聯合選秀會」之新秀資格將無條件延續至「2024 TPBL DRAFT」，正式選秀會將於7月23日舉行。

針對大家所關心的外籍生議題，聯盟將維持先前7支球團共識，現有外籍生合約可延續至2026年球季結束，而目前沒有外籍生之隊伍，可在註冊四位外籍球員名額之外，額外再簽約一位外籍生作為備用洋將，球員登錄規範以每場登錄三位外籍球員與四節八人次之原則為主，外籍生與外籍球員共用名額限制。

選秀順位備註：

＊原T1聯盟雲豹與戰神交易首輪選秀權，由戰神取得雲豹2024年首輪選秀權。

＊原T1 聯盟戰神與太陽交易第二輪選秀權，因太陽解散故戰神無第二輪選秀權。

TPBL會長莊瑞雄帶領七球團討論未來發展（TPBL提供）

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