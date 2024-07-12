韓職》亞運壓制台灣的南韓王牌陷入迷航、ERA破6 教頭給出看法

文東珠。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓華鷹20歲強投文東珠今年陷入迷航，本季出賽13場的防禦率高達6.92，今年兩度被降至二軍調整，近期重返一軍的文東珠今天將先發對上LG雙子。韓華鷹教頭金卿文認為，在球季後半段開打前，文東珠需要一些時間整理思緒、重新調整。

文東珠是去年杭州亞運南韓隊王牌，他在金牌戰中壓制台灣隊，幫助南韓奪金。文東珠去年以8勝8敗、防禦率3.72，摘得上季的韓職新人王。

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不過，文東珠今年卻陷入低迷，他前一次先發是在6月26日面對斗山熊，文東珠僅投4局狂失7分，吞下先發4連敗，賽後就被降至二軍。

文東珠開季13場只有3場優質先發戰績3勝6敗、防禦率6.92，每局被上壘率高達1.91，共投66.1局被敲55安（包含10轟），賞46次三振，卻丟出29次保送，還有3次觸身球，另有6次暴投。

對於文東珠今年低迷的狀況，金卿文指出，「他仍然是非常年輕的球員，我們不應該期待他每場先發都會贏球，那把太多壓力放在他身上。但他的隊友和球迷們都支持他，他必須要做得更好的工作，為這支球隊處於贏球的位置，或是至少要奮戰，這是他向前進必須學習的一些事情。」

金卿文認為，文東珠是一名非常積極的孩子，「他的臉上總是保持笑容，我想他已經準備好明天（指今天）展現實力。」

韓華鷹陣中還有具有大聯盟多年資歷的37歲強投柳賢振，本季16場先發戰績5勝5敗、防禦率3.62。柳賢振開季一度不穩，但自5月起的9場先發，這段期間的防禦率為2.50。金卿文指出，「身為總教練，如果我的先發群投滿6局，我會很感激，這會讓牛棚群輕鬆很多。」

韓華鷹目前以37勝46敗2和暫居全韓職10隊中第9。

文東珠。（資料照，記者陳志曲攝）

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