MLB》給大谷上半季表現打分數 道奇主帥給出超高評價

大谷翔平和總教練羅伯斯。（資料照，美聯社）



廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平在明星賽前繳出28轟、22盜的驚人數據，距離生涯200轟里程碑只差1轟。對於大谷上半季的表現，總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前受訪時打出「A」的高分。

「毫無疑問絕對是『A』，」羅伯斯為大谷翔平上半季表現打出高分，他受訪盛讚大谷是很棒的球員和隊友，喜歡每天都把他的名字寫在先發打線當中，看他比賽感到很開心。羅伯斯認為大谷翔平很願意為球隊做出貢獻，儘管他從來沒有打過季後賽，但他知道每場比賽的勝負有多重要，他願意在場上做任何事情，例如球數在2好3壞時，他不會硬要自己敲出安打或是全壘打，可以選擇四壞球保送上壘，有必要時就會盜壘，或是敲安開啟球隊攻勢，隊友在壘包上時適時拿下分數，他能夠做到所有的事情。

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大谷翔平本季出賽90場，以28轟暫居國聯全壘打王，打擊率0.317排在國聯第2，66打點並列國聯第3，OPS1.037全聯盟僅次於洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。大谷成為道奇隊史第3位在明星賽前完成「20轟、20盜」的球員，此外累積224個壘打數，更創下隊史明星賽前的新紀錄。

大谷翔平和總教練羅伯斯。（資料照，美聯社）

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