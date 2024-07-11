MLB》執教兒子球隊竟意外身亡 前奧運金牌國手死因竟是「中毒」

前大聯盟內野手布洛格斯。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟內野手布洛格斯（Sean Burroughs）今年5月9日（美國時間）在執教自己兒子的少棒球隊時，突然意外倒下，最後不幸過世，享年43歲。根據洛杉磯郡法醫指出，布洛格斯的死因為吩坦尼（Fentanyl）中毒。根據《ESPN》報導，當地驗屍官本週公布了布洛格斯的死亡調查結果，並認定這是一起意外事故。

長灘少棒聯盟主席威特曼（Doug Wittman）表示，布洛格斯當時送兒子去參加少棒聯盟比賽後，布洛格斯就被發現在長灘球場的停車場，他當場昏迷不醒、躺在自己的車子旁邊。威特曼指出，雖然當時對他做心肺復甦術，但仍然沒有反應，不久後被宣告死亡。

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布洛格斯曾於1992年和1993年獲得世界少棒聯盟冠軍，是2000年雪梨奧運棒球項目的美國隊金牌成員之一，他在大聯盟生涯效力過教士、魔鬼魚（光芒前身）、響尾蛇、以及雙城，生涯共出賽528場，累積12轟、143分打點，平均打擊率為2成78。但布洛格斯在2006年球季後短暫離開賽場，直到2010年才重返職業賽場。

布洛格斯曾在2011年6月接受《ESPN》的訪問時，坦言他是一名藥物濫用者，陷入毒癮，「我和一些壞人混在一起，做了一些壞事。」布洛格斯當時說道，「我做了很多道德和身體上都不正確的事情，我在敲死亡之門，我想進監獄，這太可怕了。」

布洛格斯並沒有說明自己在服用何種藥物，「有很多，我真的無法談論太多這是什麼，但可以肯定的是，這些東西長期服用肯定是不健康的。我就像垃圾桶，無論我有什麼或是需要什麼，我都會找到並使用，我不是那種喜歡在出門在外的人。我只是盡可能多使用各種藥物，無論是合法或非法。」

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