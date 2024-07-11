溫網》謝淑薇混雙搶十上演大逆轉晉4強 跟女雙都朝爭冠之路邁進

謝淑薇和傑林斯基。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）在溫布頓網球公開賽混雙8強，在超級搶十2：5落後連拿8分大逆轉，以7：6（7：2）、6：7（7：9）、10：5力退英國J.穆雷（Jamie Murray）／美國湯森（Taylor Townsend），挺進4強，今年3場大滿貫賽的混雙都至少打進4強。

謝淑薇與傑林斯基今年初澳洲網球公開賽首度合拍就奪冠，2人在法國網球公開賽止步4強，溫網也繼續合作，連3場都順利過關，強勢挺進4強，續朝爭冠之路邁進。

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謝淑薇與傑林斯基在首盤曾逼出對手4個破發點，可惜都遭到瓦解，兩方人馬在前12局打完都順利保發，戰成6：6平手，將比賽拉至搶七大戰，謝淑薇在拉鋸時刻扮演要角，她在網前逼出對手掛網失誤，接著又在接發球時回敬致勝球，成功以7：2先馳得點。

雙方人馬在第二盤一樣是固守發球局，戰成6：6平手，台波聯軍在搶七氣勢絕佳，破了對手2個發球分，打出4：0的漂亮開局，但之後卻沒能守成，被英美組合後來居上追到7：7，謝淑薇組合連掉2分，以7：5遭扳平。

謝淑薇與傑林斯基在進入超級搶十還陷入2：5落後，但小薇組合連拿8分，以10：5強勢關門，成功晉級4強，繼續挑戰2人在澳網後的第2座混雙冠軍。

雙線作戰的謝淑薇明將跟比利時梅騰絲聯手出擊，力爭決賽門票，小薇也要力求延續在溫網女雙的跨季22連勝，續朝連霸之路邁進。

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