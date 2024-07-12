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網球》小威後首位！保莉妮在法網、溫網都挺進女單決賽

2024/07/12 07:13

保莉妮。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕義大利第5種子保莉妮（Jasmine Paolini）在溫布頓網球錦標賽女單4強，以2：6、6：4、7：6（10：8）後來居上，逆轉克羅埃西亞黑馬維基琪（Donna Vekic），順利挺進決賽，也成為2016年美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）之後，首位在同年度的法網、溫網都闖進決賽的女將。

28歲的保莉妮屬於大器晚成的球員，她今年不斷突破，在2月杜拜拿下首座WTA千分等級的巡迴賽冠軍，在巴黎贏得法網亞軍，世界排名排名竄升至第7名，溫網後的最新排名也將躋身前5行列。

過去3次打溫網都在首輪打包的保莉妮，這次一路過關斬將打進4強，她與維基琪更握有2勝1負對戰優勢，儘管首盤在2：2時連掉4局，以2：6讓出，但第二盤在5：4時成功破掉對手發球局，以6：4扳回一城。

保莉妮在第三盤開局就遭破發而陷入1：3落後，她之後化險為夷迎頭趕上，還在第10局、第12局率先逼出賽末點，但2次都遭維基琪化解，雙方進入超級搶十一樣打得難分難解，但保莉妮在9：8時沒再錯過機會，搶下重要一分，以10：8順利勝出，搶下冠軍戰門票。

世界排名37的維基琪止步4強，但也寫下生涯重大突破，除了是個人大滿貫生涯最佳成績，也是1999年盧西琪（Mirjana Lucic）之後，第一位在溫網打進4強的克羅埃西亞女將。

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