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MLB》超狂！海盜火球狀元飆7局11K無安打 豪寫123年來首見神紀錄

2024/07/12 08:49

史基斯。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜22歲火球狀元史基斯（Paul Skenes）今日再度技驚四座，繳出7局無安打狂飆11K宰制釀酒人，率隊以1：0拿下勝利。

史基斯今日大殺四方，主投7局用99球，送出11次三振，沒被敲出安打、無失分，僅出現1保送、1次觸身球，中間一度讓對手15上15下，完全屠殺釀酒人打線，不過他投完7局便退場休息，沒有續拚生涯首場無安打比賽。

之後海盜牛棚霍德曼（Colin Holderman）、查普曼（Aroldis Chapman）力保不失，聯手完封釀酒人，史基斯勇奪本季第6勝、賽後防禦率1.90。

史基斯的神勇表現寫紀錄，數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，他成為自1901年以來，首位能在生涯前11場登板中，有10場比賽飆出至少7K的投手。

此外，史基斯目前累積89次三振，寫下自1901年以來，生涯前11戰三振數第5多紀錄，第一名是1998年伍德（Kerry Wood）飆出98K。

史基斯生涯前11場出賽合計飆出89K、只有13次保送，創下自1901年以來第2位締造生涯前11場先發至少80次三振且少於15保送的投手，另一人是2014年的田中將大，他投出88次三振和12次保送。

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