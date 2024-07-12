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MiLB》越來越穩！陳柏毓連續3場繳7局優質先發 防禦率首度探3字頭

2024/07/12 09:05

陳柏毓。（資料照，取自推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜2A的台灣好手陳柏毓，今日先發迎戰金鶯2A，繳出7局僅失1分的優質先發內容，也是他連續第3場比賽都繳出優質先發，並將防禦率下修到首度來到3字頭的3.90，投球表現越來越出色，終場帶領球隊以3：1收下勝利。

陳柏毓在本場比賽展現驚人壓制力，前6局僅被對手敲出1支安打，並且除了3局上半外，其餘5個半局皆上演3上3下。前面局數累積的好表現，也讓陳柏毓有餘裕續投第7局，不過卻遇到小亂流，面對前兩棒打者都被敲出安打上壘，接著上場的Matthew Etzel相中紅中偏低球路，打出右半邊的滾地安打帶有1分打點，且形成一、三壘有人的局面。

雖然面臨持續失分的危機，但身後的隊友也不容小覷，面對7局上的第4名打者Frederick Bencosme，投出外角偏低球路雖仍被擊出平飛球，但二壘手格倫（Jackson Glenn）接殺這顆球後迅速傳往一壘刺殺回壘不及的跑者形成雙殺守備，最後則是讓下一棒打出三壘滾地球傳往一壘刺殺，順利將失分控制在1分，也結束陳柏毓本場的投球工作。而下個半局，被封鎖大半場的打線總算甦醒，單局拿下3分逆轉比賽，也讓陳柏毓收下本季第4勝。

陳柏毓本場比賽主投7局僅失1分，用球數91球中有60顆壞球，僅被敲出4支安打送出7K且沒有任何的四壞球保送，防禦率也一路降低至3.90，連續3場比賽繳出優質先發內容，且近9場的先發出賽防禦率更是低到2.49，可見已逐漸適應2A強度。

而與陳柏毓一同奮戰的台灣隊友鄭宗哲，本場擔任開路先鋒4個打數沒有敲安，打擊率與整體攻擊指數分別為.235與.720；另外效力老虎2A的李灝宇，5打數敲出1支安打，該安打是自美國時間6月16號後再度出現的三壘安打，並帶有1分打點，但同時也吞下了多達3張老K，OPS來到.870。

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