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MLB》200轟再等等！大谷翔平熄火 宇宙道奇遭費城人橫掃、慘吞4連敗

2024/07/12 09:13

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平今日遭封鎖，球隊也熄火僅敲5支安打，終場道奇以1：5不敵費城人，在3連戰系列賽遭橫掃，近期苦吞4連敗。

道奇今日火力不濟，團隊只敲出5支安打，僅靠第9棒的拉克斯（Gavin Lux）5上掃出陽春砲攻下1分，最終以4分之差落敗，道奇在這3連戰系列賽合計只得5分，遭費城人橫掃修理。

大谷翔平此役表現不佳，首打席敲出右外野飛球出局，第二、三打席都被三振，7上擊出二壘滾地出局，全場4打數繳白卷，打擊率降至0.314，大谷已經連4戰未開轟，生涯200轟再等等。

費城人強投諾拉（Aaron Nola）繳出6局失1分優質先發，狂飆9次三振宰制道奇打線，勇奪本季第11勝、賽後防禦率3.38。

費城人打線幾乎棒棒開花，團隊敲出10支安打，透納（Trea Tuner）、史瓦伯（Kyle Schwarber）、馬許（Brandon Marsh）都有開轟演出。

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