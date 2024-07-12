晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》索托開轟無用、全壘打王「法官」連8戰卡彈 洋基近25戰狂吞18敗

2024/07/12 10:20

賈吉。（USA TODAY Sports）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基強打索托（Juan Soto）今日炸出本季第22轟，無奈變成空包彈，洋基終場以4：5輸給光芒，近25戰吞下18敗。

洋基明星左投柯提斯（Nestor Cortes）1局下半就被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）2分砲狙擊，讓光芒先馳得點，不過條紋軍馬上有所回應，威爾斯（Austin Wells）2上掃出陽春砲，幫助球隊破蛋。

索托在3局上半建功，敲出中左外野追平陽春彈，擊球初速108.4英哩、飛行距離425英呎，本季第22轟出爐，但洋基沒有開心太久，柯提斯3局下半遇亂流，單局痛失3分，讓球隊再度陷入落後。

洋基5上靠著新秀萊斯（Ben Rice）打出高飛犧牲打追回1分，比賽5局打完時，仍以3：5落後。來到9上條紋軍最後反攻機會，萊斯再度建功敲出適時安打，幫助球隊縮小至1分差距，下一棒托瑞斯（Gleyber Torres）原本有機會擊出德州安打延續攻勢，但被卡巴列羅（José Caballero）演出背後接殺美技沒收，成為最後一個出局數。

洋基先發投手柯提斯主投4.1局，被打7支安打、包括挨1轟，失5分責失，吞下本季第8敗、防禦率漲至3.67；洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數掛蛋，打擊率下滑至0.304，已經連8戰「卡彈」，全壘打數停在32轟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。