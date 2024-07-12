MLB》索托開轟無用、全壘打王「法官」連8戰卡彈 洋基近25戰狂吞18敗

賈吉。（USA TODAY Sports）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基強打索托（Juan Soto）今日炸出本季第22轟，無奈變成空包彈，洋基終場以4：5輸給光芒，近25戰吞下18敗。

洋基明星左投柯提斯（Nestor Cortes）1局下半就被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）2分砲狙擊，讓光芒先馳得點，不過條紋軍馬上有所回應，威爾斯（Austin Wells）2上掃出陽春砲，幫助球隊破蛋。

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索托在3局上半建功，敲出中左外野追平陽春彈，擊球初速108.4英哩、飛行距離425英呎，本季第22轟出爐，但洋基沒有開心太久，柯提斯3局下半遇亂流，單局痛失3分，讓球隊再度陷入落後。

洋基5上靠著新秀萊斯（Ben Rice）打出高飛犧牲打追回1分，比賽5局打完時，仍以3：5落後。來到9上條紋軍最後反攻機會，萊斯再度建功敲出適時安打，幫助球隊縮小至1分差距，下一棒托瑞斯（Gleyber Torres）原本有機會擊出德州安打延續攻勢，但被卡巴列羅（José Caballero）演出背後接殺美技沒收，成為最後一個出局數。

洋基先發投手柯提斯主投4.1局，被打7支安打、包括挨1轟，失5分責失，吞下本季第8敗、防禦率漲至3.67；洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數掛蛋，打擊率下滑至0.304，已經連8戰「卡彈」，全壘打數停在32轟。

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