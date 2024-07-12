MLB》尼莫關鍵清壘安橫掃國民暫居外卡名額 大都會教頭：感覺很棒

尼莫敲出關鍵清壘安打，幫助大都會橫掃國民。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會在主場與國民3連戰的最後1場比賽，靠著尼莫（Brandon Nimmo）5局下敲出的關鍵清壘安打開啟大局開關奠定勝基，終場大都會以7：0完封國民收下3連勝，目前已47勝45敗的戰績擠下海盜暫居外卡第3，而從慘烈的戰績一路拚到現在暫居外卡名額，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）坦言，感覺真的很棒。

大都會前4局遭到國民先發戈爾（MacKenzie Gore）壓制，直到5局下半才有所突破，首棒打者托倫斯（Luis Torrens）敲出二壘安打上壘，隨後連兩名打者被解決後，麥克尼爾（Jeff McNeil）與林多（Francisco Lindor）選到保送形成滿壘，輪到下一棒的尼莫，他咬中紅中速球打到中左外野的空檔形成安打，幫助壘上的3名跑者全部回來得分，也將戈爾打退場。

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Brandon Nimmo clears the bases and the @Mets grab the lead. pic.twitter.com/JhDQfCSkhN — MLB （@MLB） July 11, 2024

國民更換投手後，仍舊無法澆熄大都會的氣勢，接著打擊的J.D.馬丁尼茲（J.D. Martinez）與阿隆索（Pete Alonso）雙雙敲安再攻下兩分，單局5分形成大局。8局下半攻勢再開，單局敲出4支安打再拿下兩分，終場國民1分未得，無力回天。

美國時間5月29日時，大都會戰績是相當慘烈的22勝33敗，但自從那時起，整體戰績急起直追，一舉拿下25勝12敗的成績，目前也順利暫居外卡第3的位置，總教練門多薩表示，他並不怎麼關注排名，他只是確保他們能日復一日的完成工作，「不過我們5月所經歷的所有事、這段期間我們走的多遠，如今能夠到達這個位置，感覺真的很棒。」

除了打擊的好表現外，投手也勞苦功高，大都會先發投手皮特森（David Peterson）主投6局無失分上演優質先發內容，而接替的4名牛棚投手也力保不失，鎖定勝局。

彼得森。（美聯社）

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