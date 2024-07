MLB》尼莫關鍵清壘安橫掃國民暫居外卡名額 大都會教頭：感覺很棒

尼莫敲出關鍵清壘安打,幫助大都會橫掃國民。(今日美國)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會在主場與國民3連戰的最後1場比賽,靠著尼莫(Brandon Nimmo)5局下敲出的關鍵清壘安打開啟大局開關奠定勝基,終場大都會以7:0完封國民收下3連勝,目前已47勝45敗的戰績擠下海盜暫居外卡第3,而從慘烈的戰績一路拚到現在暫居外卡名額,大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)坦言,感覺真的很棒。

大都會前4局遭到國民先發戈爾(MacKenzie Gore)壓制,直到5局下半才有所突破,首棒打者托倫斯(Luis Torrens)敲出二壘安打上壘,隨後連兩名打者被解決後,麥克尼爾(Jeff McNeil)與林多(Francisco Lindor)選到保送形成滿壘,輪到下一棒的尼莫,他咬中紅中速球打到中左外野的空檔形成安打,幫助壘上的3名跑者全部回來得分,也將戈爾打退場。

Brandon Nimmo clears the bases and the @Mets grab the lead. pic.twitter.com/JhDQfCSkhN