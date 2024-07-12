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MLB》傷了前國聯MVP無妨！小熊強投豪打橫掃美東王者金鶯

2024/07/12 11:23

小熊日籍強打鈴木誠也手感火燙，上演猛打賞。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊繼續作客巴爾的摩迎戰金鶯，小熊打線即便因傷少了前國聯MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）也依舊火力全開，全場敲出8支長打，外加先發投手史帝爾（Justin Steele）7局好投，終場以8：0連續兩場完封對手，系列賽3戰全勝橫掃美聯東區第1的金鶯。

賽前小熊宣布，貝林傑因昨日的觸身球打中手指，進入10天的傷兵名單，並從3A拉上卡納里奧（Alexander Canario）支援，這也代表貝林傑要到明星賽後才會回歸。

不過本場比賽，貝林傑的缺席對於小熊毫無影響，3局上半日籍強打鈴木誠也敲出左外野方向的深遠安打，讓一壘上靠著保送上壘的布許（Michael Busch）連跑3個壘包回來得分，幫助小熊先馳得點。

比賽來到5局上半，尼多（Tomás Nido）在1出局時敲安上壘，隨後霍納（Nico Hoerner）、布許與鈴木誠也敲出串聯二壘安打攻下3分；6局上金鶯主動更換投手厄文（Cole Irvin），結果一上場面對首名打者史萬森（Dansby Swanson）大棒一揮，掃出中外野大牆外的陽春砲，拿下本場的第5分。

但是小熊的攻勢還沒結束，7局上首棒霍納敲安後，鈴木誠也再度建功，敲出中外野方向打在牆上的三壘安打帶有1分打點，接著打擊的哈普（Ian Happ）與史萬森分別敲出二壘與一壘安打，將比數擴大到8：0。

投手部分，小熊先發史帝爾主投7局無失分，僅被敲出3支安打並送出4次三振，接替登板的史邁利（Drew Smyly）與羅培茲（Jorge López）也都力保不失，最終就在強投豪打之下擊敗金鶯，而今日手感相當火燙的鈴木誠也，本場5打數敲出3支安打與3分打點進帳，OPS（整體進攻指數）來到.808。

小熊先發投手史帝爾。（法新社）

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