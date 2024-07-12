PLG》為了莫巴耶？富邦勇士送22年榜眼陳范柏彥＋兩個選秀 換今晚狀元籤

莫巴耶。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG今天晚間將舉行新人選秀會，富邦勇士率先啟動交易，把2022年選秀榜眼陳范柏彥加上2024年首輪及第2輪總計2個選秀權，向高雄鋼鐵人交易今晚的狀元籤，勇士此舉有高機率就是要把「最強外籍生」莫巴耶納入麾下。

由於鋼鐵人陣中球員剩不多，總教練邱大宗希望能在選秀會努力補齊空缺，鋼鐵人就用狀元籤換到陳范柏彥、勇士今年首輪第3順位、次輪第3順位。

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陳范柏彥2022年以榜眼之姿加盟勇士，只是上場時間太少，漸漸讓人遺忘這位榜眼，如今加入鋼鐵人也希望能獲得足夠的上場時間。邱大宗表示，將首輪首選籤交易為考量到新賽季將朝著年輕的新生代球員方向建立團隊，透過交易得到更多選進年輕好手的機會。

對於陳范柏彥，邱大宗相當讚許其身體素質及能力，「陳范柏彥有身形厚實的優勢，場上作戰思路清晰，攻防敢拚敢打，期許加入鋼鐵人後可以發揮特點帶動球隊。」

PLG今日表示，勇士、鋼鐵人來函聯盟進行共同報備之程序，經聯盟審核確定交易案成立。PLG 2024選秀大會球隊首輪及第2輪順位將調整如下：

首 輪 – 勇士、獵鷹、鋼鐵人、領航猿、獵鷹

第2輪 – 鋼鐵人、獵鷹、鋼鐵人、領航猿

第3輪 – 鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿

（第4輪之後皆按照第3輪順位選秀）

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