晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》太空人明星二壘手遭觸身球打中左手 宣布缺席今年明星賽

2024/07/12 12:29

「阿土伯」艾圖維因傷宣布退出明星賽。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾入選過8屆明星賽的太空人當家二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）因前陣子比賽遭觸身球擊中左手，如今仍有腫脹及瘀青，因此在今天宣布將缺席今年的大聯盟明星賽。

艾圖維在美國時間7月5日與雙城的比賽中，擔任8局上半的首名打者，結果一上來貝中繼投手溫德（Josh Winder）1顆球速來到94.3英里（約151.8公里）的失控伸卡球砸到左手，當下也立即退場並在賽後送醫檢查，經過X光後判定為陰性，休息1天後再度回到先發打序，但手部仍需多加休息。

艾圖維表示，球隊有個很重要的下半季，他想要保持健康去拚戰，也很感謝所有太空人的球迷投票給他，「不只是我，你們也為所有隊上的人投票，讓這個夢變得可能，這對我們來說是件大事，我們很感激。但很不幸，我的手被打到也遇到了些阻礙，所以我真很想在這幾天好好休息並為下半季做準備。」

總教練艾斯帕達（Joe Espada）知道狀況後，選擇尊重艾圖維的決定，並表示，Jose（艾圖維）就是個明星球員，他擁有全明星的權力，也擁有為自己做出決擇的權利，「他選擇讓自己的手好好休息，我並不會去說服球員不要去參加明星賽，因未能成為全明星是個莫大的成就。」

截至目前為止，艾圖維本季出賽90場，敲出13發全壘打，打擊三圍.306/.356/.458。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。