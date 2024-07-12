MLB》太空人明星二壘手遭觸身球打中左手 宣布缺席今年明星賽

「阿土伯」艾圖維因傷宣布退出明星賽。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾入選過8屆明星賽的太空人當家二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）因前陣子比賽遭觸身球擊中左手，如今仍有腫脹及瘀青，因此在今天宣布將缺席今年的大聯盟明星賽。

艾圖維在美國時間7月5日與雙城的比賽中，擔任8局上半的首名打者，結果一上來貝中繼投手溫德（Josh Winder）1顆球速來到94.3英里（約151.8公里）的失控伸卡球砸到左手，當下也立即退場並在賽後送醫檢查，經過X光後判定為陰性，休息1天後再度回到先發打序，但手部仍需多加休息。

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艾圖維表示，球隊有個很重要的下半季，他想要保持健康去拚戰，也很感謝所有太空人的球迷投票給他，「不只是我，你們也為所有隊上的人投票，讓這個夢變得可能，這對我們來說是件大事，我們很感激。但很不幸，我的手被打到也遇到了些阻礙，所以我真很想在這幾天好好休息並為下半季做準備。」

總教練艾斯帕達（Joe Espada）知道狀況後，選擇尊重艾圖維的決定，並表示，Jose（艾圖維）就是個明星球員，他擁有全明星的權力，也擁有為自己做出決擇的權利，「他選擇讓自己的手好好休息，我並不會去說服球員不要去參加明星賽，因未能成為全明星是個莫大的成就。」

截至目前為止，艾圖維本季出賽90場，敲出13發全壘打，打擊三圍.306/.356/.458。

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