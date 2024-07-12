TPBL》張宗憲跟PLG富邦勇士說再見 重返夢想家在新聯盟拚冠軍

張宗憲重返夢想家（夢想家提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕從PLG台北富邦勇士離開的張宗憲，今天確定重返福爾摩沙夢想家，新賽季也跟著球隊一起到台灣職籃大聯盟TPBL打拚，他也喊話要拿下總冠軍。

有旅外經驗的張宗憲，曾在2019-20球季代表夢想家征戰ABL東南亞職業籃球聯賽，場均13.4分、3.2籃板、2.7助攻與1.3抄截的成績，只是他在2020年因持有具大麻成份的電子菸遭開除，之後轉戰PLG富邦勇士拿過3座總冠軍，但上季因傷沒太多表現，球隊也被阻於季後賽門外。

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如今重返老東家，張宗憲說：「喜歡夢想家的打球環境，不論是管理階層、教練或是隊友都很有凝聚力，相處起來也很自在。」對於現在的夢想家，張宗憲認為這是支相較ABL時期更年輕且充滿能量的球隊，他說：「自己到了生涯後期，除了繼續提升自己也期望可以帶給球隊更多能量。而夢想家雖然沒有拿過冠軍但陣容很有天賦，希望自己加入後能幫助球隊走的更遠達成奪冠目標。」

夢想家總經理韓駿鎧表示：「很高興宗憲帶著他的冠軍基因回到夢想家，看好他的經驗、防守強度與意志以及兇悍的態度能帶給球隊更多不一樣的東西，也相信夢想家能讓宗憲重新展現身手，證明自己。」

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