少棒》屏東大平、玉田國小聯隊集訓挑戰世界賽 周春米探訪鼓勵小選手

屏東大平、玉田國小聯隊集訓挑戰世界賽，周春米探訪鼓勵。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽全國選拔賽，屏東大平、玉田國小聯隊拿下冠軍，代表台灣前往美國參賽資格，也獲得善心阿姨捐贈480萬旅費，屏東縣長周春米昨天特別前往學校鼓勵集訓選手，勉勵球員們為台灣贏得榮耀。

這支代表隊共15位選手組成U12聯隊，其中8位選手來自屏東大平國小、恆春國中及玉田國小，其餘7位由其他縣市優秀選手組成。為了全力支持這些勇敢的小球員們，屏東縣長周春米特別到大平國小為代表隊獻上祝福，除了致贈應援毛巾，也特別準備了3件運動服，讓選手能在集訓期間替換，並勉勵球員們在比賽中盡情展現自己。

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大平少棒總教練尤建程說，全校學生僅七十人，球員就佔三十四位，多數球員家庭都不富裕，部分生活還需領取政府相關補助，出國比賽可能是這輩子唯一一次機會，但也很難讓家庭去出旅費，消息披露後，包括屏縣府、縣議會及恆春半島大小商家都很支持，相當感動各界對偏鄉的關懷，確定成行後都努力集訓盼為國爭光。 。

周春米表示，大平國小是位於全臺灣最南端的少棒隊伍，夏天有多一度的酷暑，冬天有強勁的落山風，為了棒球的熱愛和夢想，不畏酷暑和落山風，追逐著屬於自己的夢想及未來，盼各界一起為大平國小組成的聯隊加油，從國境之南，向世界展現最熱情的呼喚和祝福。

周春米探訪鼓勵集訓中的小選手。（記者蔡宗憲攝）

周春米探訪鼓勵集訓中的小選手。（記者蔡宗憲攝）

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