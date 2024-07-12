MiLB》完全打擊差全壘打！台灣二刀流好手3安猛打賞 OPS回到.902

林盛恩。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／ 綜合報導〕目前在紅人新人聯盟努力打拚的18歲二刀流好手林盛恩，今天面對天使的比賽單場敲出3支安打上演猛打賞，另外還差1支全壘打就能完成完全打擊，終場紅人以12：4大分差擊潰天使。

林盛恩本場鎮守三壘打第4棒，首打席鎖定第1球就打出平飛二壘安打，將自己的連續安打場次推進到第3場，可惜隊友沒有將他送回本壘；3局下半迎來第2打席，林盛恩在一壘有人的情況下選擇擺出短棒，點成三壘方向的內野安打，將跑者送上得點圈，但是下一棒打者擊出滾地球，林盛恩被封殺在二壘前出局。

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4局下半林盛恩開啟選球眼，1好球之後連續選到4顆壞球保送，5局下半第4次的打擊機會，滿壘無人出局的狀態，林盛恩一棒建功，敲出右半邊的安打，一口氣將3名跑者通通送回來得分，自己也上到了三壘，幫助球隊擴大領先優勢，而本場也只缺1支全壘打就能達成完全打擊，可惜7下最後的機會遭到三振出局，無緣創下難得一見的紀錄。

林盛恩本場4打數敲出3支安打上演猛打賞，有3分打點進帳及選到1次的四壞球保送，打擊率從.321上漲到.333，整體進攻指數也從.861上升到.902。

另外在運動家1A效力的沙子宸，今天面對道奇1A的賽事先發登板，3、4兩局都因隊友的失誤而被開大局，最終主投3.2局失掉7分，不過全部為非自責分，吞下本季第2敗，防禦率持續下降到4.81；而在海盜1A的張弘稜今日以中繼角色上場卻大爆炸，中繼1.2局狂失6分，同樣也吞下敗仗，防禦率上漲到4.86。

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