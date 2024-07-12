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電競》台中市長盃電競錦標賽號召好手 主委陳柏惟催出史上最高總獎金16萬

2024/07/12 14:29

台中市長盃電競錦標賽號召好手，主委陳柏惟加碼催出史上最高總獎金16萬。（圖：台中市電競運動委員會提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕第四屆「台中市市長盃電競錦標賽」將於8月在僑光科大正式開賽，將以「英雄聯盟」遊戲拚高下，前立委、台中市體育總會電子競技運動委員會主委陳柏惟，今年加碼獎金，冠軍獎金增到10萬，總獎金共16萬，獎金史上最高；陳柏惟說，他長期關注電競運動與賽事相關議題，這次以主委身份加碼獎金，向全台好手廣發英雄帖，期待來自台灣各地的召喚師到台中一較高下。

電子競技已發展成全民運動重要的賽事項目，由台中市電競運動委員會舉辦的市長盃比賽，今年邁向第4屆，今年陳柏惟加碼提高獎金，第一名獎金10萬元、第二名5萬元、第三名1萬元獎金，獎金史上最高，委員會指出，本屆賽事將不限設籍地與身分均可報名，賽制分小組線上賽，線下奪冠賽將會在僑光科大盛大舉辦；凡年滿15歲的皆可報名參與，報名自即日起至31日截止。

陳柏惟說，電競產業已成為全球矚目的新興產業，台中市作為一個充滿活力與創意的城市，致力於提供最好的平台和資源來支持電競發展，他希望通過比賽激發更多年輕人參與電競運動，並推動台中成為全國電競人才中心；榮譽主委江肇國說，電競除講究參賽者高超的技術外，也考驗團隊合作精神，本屆統合各方資源加上主委加碼，應能打造出精彩的戰鬥殿堂。

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