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MLB》洋基看上馬林魚明星野手！ 名記者點出能滿足球隊需求

2024/07/12 15:51

奇澤姆今天敲出本季第12轟。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚在今年賽季表現不佳，預計將會成為季中交易大限前的賣家，根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）爆料，洋基考慮網羅馬林魚陣中明星野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。

先前《邁阿密先驅報》記者米許（Craig Mish）報導就曾指出，業界普遍相信奇澤姆會在交易大限前被馬林魚隊賣掉，且由於馬林魚持續重建當中，在阿拉耶茲（Luis Arraez）被賣給教士隊後，預計仍不會把太多球員從交易桌上撤走，加上近期馬林魚的輪值傷兵頻傳，使得奇澤姆成為陣中最具價值的籌碼。

海曼指出，還不確定洋基隊於網羅奇澤姆抱有多大的興趣，也不確定是否已經聯繫到了馬林魚的前台辦公室，但球隊確實已經就交易來奇澤姆有些許討論。海曼認為，奇澤姆如果來洋基預計大部分時間都會待在內野，而這也是洋基所需要的。

本季奇澤姆敲出12轟、跑出18次盜壘成功，打擊率2成55，攻擊指數0.743，而他的被保送率大概落在8.5%、被三振率25%左右。現年26歲的他曾在2022年入選明星賽，該年雖然他因傷僅有60場出賽，但繳出14轟、攻擊指數0.860的表現，且近2年他擁有內、外野的守備多樣性，攻擊表現也都有聯盟平均的水準。

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