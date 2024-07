MLB》海盜火球狀元7局就被換下、無緣無安打比賽 教頭說明原因

海盜22歲火球狀元史基斯。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕海盜22歲火球狀元史基斯(Paul Skenes)今天交出7局無安打的超優質好投,狂飆11次三振,幫助海盜以1比0擊敗釀酒人。但史基斯投完7局用99球就被換下場,無緣挑戰無安打比賽。海盜主帥薛爾頓(Derek Shelton)說明,第7局結束後看到史基斯有點疲累,因此決定換投。

今迎接大聯盟生涯第11場先發的史基斯,主投7局共用99球有65顆好球,賞11次三振、丟1次保送,沒有失分、也未被敲安,摘得本季第6勝,賽後防禦率降至1.90。

史基斯賽後表示,當比數是1比0的時候,不太會去想無安打比賽,因為這分差一棒就能追平,在比賽結束之前,這並不重要。

史基斯在投完7局後與休息室的教練們討論後,他開始與隊友們擁抱,而海盜也換霍德曼(Colin Holderman)接替投球。薛爾頓說明換投原因,與用球數沒有關聯,每個人都只關注投球數,「我相信眼睛、相信他,當我去找他說話時,他很疲憊,他們(對手)做得很好,消耗他的體力,他為我們盡了全力。」

釀酒人打線今天雖然沒有從史基斯的手中敲安,前3局就吞7次三振,這段期間卻耗掉史基斯多達63球。

釀酒人總教練P.莫菲(Pat Murphy)說,「面對像這樣的傢伙,讓他拿到2好球就是找死,你知道嗎?這是一把雙面刃,這並不是像簡單說,『好吧,我們來增加他的用球數』那麼容易,這是一門藝術,他也意識到這點,並做出調整,要給他稱讚。」

