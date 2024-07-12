MLB》海盜火球狀元7局就被換下、無緣無安打比賽 教頭說明原因

海盜22歲火球狀元史基斯。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜22歲火球狀元史基斯（Paul Skenes）今天交出7局無安打的超優質好投，狂飆11次三振，幫助海盜以1比0擊敗釀酒人。但史基斯投完7局用99球就被換下場，無緣挑戰無安打比賽。海盜主帥薛爾頓（Derek Shelton）說明，第7局結束後看到史基斯有點疲累，因此決定換投。

今迎接大聯盟生涯第11場先發的史基斯，主投7局共用99球有65顆好球，賞11次三振、丟1次保送，沒有失分、也未被敲安，摘得本季第6勝，賽後防禦率降至1.90。

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史基斯賽後表示，當比數是1比0的時候，不太會去想無安打比賽，因為這分差一棒就能追平，在比賽結束之前，這並不重要。

史基斯在投完7局後與休息室的教練們討論後，他開始與隊友們擁抱，而海盜也換霍德曼（Colin Holderman）接替投球。薛爾頓說明換投原因，與用球數沒有關聯，每個人都只關注投球數，「我相信眼睛、相信他，當我去找他說話時，他很疲憊，他們（對手）做得很好，消耗他的體力，他為我們盡了全力。」

釀酒人打線今天雖然沒有從史基斯的手中敲安，前3局就吞7次三振，這段期間卻耗掉史基斯多達63球。

釀酒人總教練P.莫菲（Pat Murphy）說，「面對像這樣的傢伙，讓他拿到2好球就是找死，你知道嗎？這是一把雙面刃，這並不是像簡單說，『好吧，我們來增加他的用球數』那麼容易，這是一門藝術，他也意識到這點，並做出調整，要給他稱讚。」

The best start of Paul Skenes young career comes right before the All-Star break



Through 11 starts he’s been sensational pic.twitter.com/xj5RNm7Rds — MLB （@MLB） July 11, 2024

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