MLB》「被偷1600萬美元我會注意」 網壇傳奇小威談男女薪資問題揶揄大谷

小威廉絲揶揄大谷翔平。（本報合成照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國網壇傳奇小威廉絲（Serena Williams）今天在有「體壇奧斯卡」之稱的「年度體育卓越表現獎（ESPY）」擔任頒獎人，在致詞時他談論到男、女運動員在薪資差異時，提到道奇隊日本巨星大谷翔平，並拿他季初被水原一平盜竊的事件做例子。

小威廉斯今天在頒獎典禮的致詞上談到男女薪資問題時，對今年「體壇上最瘋狂的事情」進行嘲諷，那就是大谷翔平被自己的翻譯水原一平偷錢，而他對此卻一無所知：「男性運動員拿到的薪資比女性運動員還多很多，多到他們甚至不知道自己少了1600萬美元（實際約1700萬美元）。」、「相信我，我會注意到。」

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根據運動經紀網站《Sportico》指出，去年薪資最高的女性網球員是美國年輕女將高芙（Coco Gauff），他賺了2300萬美元，然而比起其他男性運動員來說，他的薪資完全只是杯水車薪。足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的薪水加上代言收入，大概就有2.75億美元。

大谷翔平今年再度獲得《ESPN》年度最佳MLB球員獎項，成為史上第一位4連霸的球員，不過在今天頒發的最佳男運動員獎，他不敵NFL酋長隊的四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）無緣獲獎。

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