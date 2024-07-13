瓊斯盃男子組開打、兄弟艾士特對決味全 今日賽事預告與轉播

艾士特。（資料照，記者廖耀東攝）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場轉播，第一場由道奇對決老虎，道奇將派出派克斯頓（James Paxton）對上老虎史庫柏爾（Tarik Skubal），第二場是勇士對決教士，勇士派出史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）而教士則是派出瓦茲奎茲（Randy Vasquez），喜愛大聯盟的球迷別錯過轉播囉!

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中職部分有三場轉播，第一場是味全對上中信兄弟，味全將派出伍鐸對決中信兄弟艾士特，第二場是統一獅對上富邦悍將，統一獅將派出勝騎士對上悍將江國豪，第三場是桃猿與台鋼之間的對決，桃猿派出威能帝而台鋼則選擇江承諺先發，球迷記得鎖定賽事轉播囉!

瓊斯盃男子組將在今天開打，喜愛籃球的球迷朋友別錯過賽事轉播囉!

MLB

06:30 道奇@老虎 緯來體育、愛爾達體育2台

09:30 勇士@教士 愛爾達體育2台、華視、東森洋片台

日職

13:00 火腿@軟銀 DAZN2

中職

17:00 味全@中信兄弟 愛爾達體育2台、緯來育樂

17:00 統一@悍將 MOMO綜合台、愛爾達體育3台

17:00 桃猿@台鋼 DAZN1

網球

23:30 男雙決賽 愛爾達體育1台、博斯運動

NBA夏季聯盟

09:30 老鷹@巫師 緯來體育

瓊斯盃

13:00 菲律賓VS阿聯

15:00 美國VS澳洲

17:00 台灣白VS馬來西亞

19:30 台灣藍VS日本

轉播:緯來體育

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