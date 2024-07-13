晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

瓊斯盃男子組開打、兄弟艾士特對決味全 今日賽事預告與轉播

2024/07/13 06:57

艾士特。（資料照，記者廖耀東攝）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場轉播，第一場由道奇對決老虎，道奇將派出派克斯頓（James Paxton）對上老虎史庫柏爾（Tarik Skubal），第二場是勇士對決教士，勇士派出史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）而教士則是派出瓦茲奎茲（Randy Vasquez），喜愛大聯盟的球迷別錯過轉播囉!

中職部分有三場轉播，第一場是味全對上中信兄弟，味全將派出伍鐸對決中信兄弟艾士特，第二場是統一獅對上富邦悍將，統一獅將派出勝騎士對上悍將江國豪，第三場是桃猿與台鋼之間的對決，桃猿派出威能帝而台鋼則選擇江承諺先發，球迷記得鎖定賽事轉播囉!

瓊斯盃男子組將在今天開打，喜愛籃球的球迷朋友別錯過賽事轉播囉!

MLB

06:30 道奇@老虎 緯來體育、愛爾達體育2台

09:30 勇士@教士 愛爾達體育2台、華視、東森洋片台

日職

13:00 火腿@軟銀 DAZN2

中職

17:00 味全@中信兄弟 愛爾達體育2台、緯來育樂

17:00 統一@悍將 MOMO綜合台、愛爾達體育3台

17:00 桃猿@台鋼 DAZN1

網球

23:30 男雙決賽 愛爾達體育1台、博斯運動

NBA夏季聯盟

09:30 老鷹@巫師 緯來體育

瓊斯盃

13:00 菲律賓VS阿聯

15:00 美國VS澳洲

17:00 台灣白VS馬來西亞

19:30 台灣藍VS日本

轉播:緯來體育

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。