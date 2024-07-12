晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》把99號讓給張育成 陳連宏：「這是我的榮幸！」

2024/07/12 16:49

富邦悍將張育成（右）與一軍基地統籌教練陳連宏（左）握手致意。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕張育成生日是8月18日，去年經典賽在國家隊穿18號，原本他加盟富邦悍將想穿18號，但球衣主人是年輕投手黃保羅，只好改挑99號，理由是嚮往洋基賈吉，9加9等於81，原本穿99號的一軍基地統籌教練陳連宏，只好改穿84號。

今天賽前張育成特地跑來跟陳連宏握手致意，陳連宏大方地說，「把背號讓給他，這是我的榮幸！」

對於球衣背後99號讓給張育成，陳連宏認為，選手比較重要，之前在富邦當教練第1年穿99號，今年回鍋剛好沒人穿，故挑99號，現在99號讓給張育成，只剩2個號碼可以選，他就挑比較大的背號84號，希望不要再被球員穿走了。

張育成選穿99號，希望能向洋基球星賈吉看齊，陳連宏說，希望張育成能跟賈吉一樣多轟一點全壘打，很適合99號，希望可以逐漸適應，畢竟簽下那麼大的合約，責任一定要扛起來，這是張育成的價值。

其實這已經不是陳連宏第1次讓出背號，他透露，2021在統一獅當教練原本穿58號，後來胡智爲加盟，陳連宏就把58號讓出來，改穿88號，當時胡智爲非常感謝他。

富邦悍將張育成（右）與一軍基地統籌教練陳連宏（左）握手致意。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。