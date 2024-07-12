中職》把99號讓給張育成 陳連宏：「這是我的榮幸！」

富邦悍將張育成（右）與一軍基地統籌教練陳連宏（左）握手致意。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕張育成生日是8月18日，去年經典賽在國家隊穿18號，原本他加盟富邦悍將想穿18號，但球衣主人是年輕投手黃保羅，只好改挑99號，理由是嚮往洋基賈吉，9加9等於81，原本穿99號的一軍基地統籌教練陳連宏，只好改穿84號。

今天賽前張育成特地跑來跟陳連宏握手致意，陳連宏大方地說，「把背號讓給他，這是我的榮幸！」

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對於球衣背後99號讓給張育成，陳連宏認為，選手比較重要，之前在富邦當教練第1年穿99號，今年回鍋剛好沒人穿，故挑99號，現在99號讓給張育成，只剩2個號碼可以選，他就挑比較大的背號84號，希望不要再被球員穿走了。

張育成選穿99號，希望能向洋基球星賈吉看齊，陳連宏說，希望張育成能跟賈吉一樣多轟一點全壘打，很適合99號，希望可以逐漸適應，畢竟簽下那麼大的合約，責任一定要扛起來，這是張育成的價值。

其實這已經不是陳連宏第1次讓出背號，他透露，2021在統一獅當教練原本穿58號，後來胡智爲加盟，陳連宏就把58號讓出來，改穿88號，當時胡智爲非常感謝他。

富邦悍將張育成（右）與一軍基地統籌教練陳連宏（左）握手致意。（記者陳志曲攝）

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