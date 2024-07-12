中職》台灣職棒6支球隊 都有澎湖囝仔征戰身影

澎湖體育會理事長張偉男（左）、教育處長林長安（右），恭賀優秀澎湖囝仔方郁淮加入職棒。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年底成軍的中職台鋼雄鷹隊，是台灣職棒第6支隊伍，今年第6輪指名：國立體大投手方郁淮加入，完成台灣職棒澎湖囝仔大滿貫，澎湖縣政府教育處長林長安、澎湖體育會理事長張偉男、馬公國中校長黃銘廣等人，今（12）日前往方家張貼海報、燃放鞭炮，祝賀澎湖之光順利進入職棒界。

方郁淮的棒球夢想，始於國中2年級，面對家人的反對，他憑藉堅定的決心打動了父母，成功加入台南市金城國中的棒球隊。國中畢業後，他選擇進入台東體中，勇敢追夢。大學時期，他經歷了自主訓練的低潮期，但在投手教練和營養師的幫助下，逐漸重拾自信，球速和控球能力顯著提升。

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2024年春季聯賽中表現出色，成為球隊的重要一員。選秀當天被台鋼選中，他感到無比開心和感動，感謝父母的支持。加入台鋼後，他更注重控球和戰術，努力在職業聯賽中站穩先發角色，感激每段經歷帶來的成長。

除了方郁淮外，中職各隊澎湖優秀子弟還有中信兄弟李振昌、 劉志宏、統一獅辛俊昇、味全龍張鈞守、樂天桃猿黃偉晟、莊昕諺、洪敏暘、富邦悍將藍愷青、台鋼雄鷹黃子豪；甲組成棒則有全越運動 石宇洋、台灣體大洪敏泰、遠東科大歐騌緯、輔仁大學莊欽仰、開南大學顏楷睿、陳昱勳 、黃少詮、長榮大學甘國嶔、中華科大郭俊麟 、萬能科大孟平鴻、崑山科大呂宗益、呂維倫、高雄大學許丞勛等人。

澎湖縣政府教育處長林長安（右），親往方家張貼恭賀海報。（記者劉禹慶攝）

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