晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台灣職棒6支球隊 都有澎湖囝仔征戰身影

2024/07/12 17:09

澎湖體育會理事長張偉男（左）、教育處長林長安（右），恭賀優秀澎湖囝仔方郁淮加入職棒。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年底成軍的中職台鋼雄鷹隊，是台灣職棒第6支隊伍，今年第6輪指名：國立體大投手方郁淮加入，完成台灣職棒澎湖囝仔大滿貫，澎湖縣政府教育處長林長安、澎湖體育會理事長張偉男、馬公國中校長黃銘廣等人，今（12）日前往方家張貼海報、燃放鞭炮，祝賀澎湖之光順利進入職棒界。

方郁淮的棒球夢想，始於國中2年級，面對家人的反對，他憑藉堅定的決心打動了父母，成功加入台南市金城國中的棒球隊。國中畢業後，他選擇進入台東體中，勇敢追夢。大學時期，他經歷了自主訓練的低潮期，但在投手教練和營養師的幫助下，逐漸重拾自信，球速和控球能力顯著提升。

2024年春季聯賽中表現出色，成為球隊的重要一員。選秀當天被台鋼選中，他感到無比開心和感動，感謝父母的支持。加入台鋼後，他更注重控球和戰術，努力在職業聯賽中站穩先發角色，感激每段經歷帶來的成長。

除了方郁淮外，中職各隊澎湖優秀子弟還有中信兄弟李振昌、 劉志宏、統一獅辛俊昇、味全龍張鈞守、樂天桃猿黃偉晟、莊昕諺、洪敏暘、富邦悍將藍愷青、台鋼雄鷹黃子豪；甲組成棒則有全越運動 石宇洋、台灣體大洪敏泰、遠東科大歐騌緯、輔仁大學莊欽仰、開南大學顏楷睿、陳昱勳 、黃少詮、長榮大學甘國嶔、中華科大郭俊麟 、萬能科大孟平鴻、崑山科大呂宗益、呂維倫、高雄大學許丞勛等人。

澎湖縣政府教育處長林長安（右），親往方家張貼恭賀海報。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。