中職》打者8秒大限一定要注視投手 洪總：很好笑（影音）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼洋砲魔鷹在9日9局上場打擊，在2好2壞被判倒數剩餘8秒前未進入擊球區，宣告1好球慘遭三振，成為蔣少宏、林泓育後第3人，更是洋砲第1人，當時他跟總教練洪一中都有跟主審交換意見。

當時魔鷹雖然已雙腳站在打擊區內，最終因為「眼神沒有注視投手」的理由被判違規，洪總今天直言，「這個規則很好笑，應該要改掉！」

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對於「打者需在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區」這1條規則，先前也是苦主的味全龍蔣少宏就曾說過，不但要在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區，而且規定是要「注視投手」並隨時準備好擊球姿勢，規則訂得很細。

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

本週魔鷹也變成苦主，正是因為「眼神」問題。洪總直言，打者雙腳站在打擊區就可以了，幹嘛要注視投手，「我等你球過來再看就可以了，我沒看你，你投手還是可以投啊，不是嗎，哪有規定這種東西的。」

洪總表示，魔鷹確實是超過8秒違規，判了就判了，他沒意見，「有投球計時器可以讓比賽比較順暢，不會拖時間，確實有用，但規定打者8秒一定要注視投手，這個規則很好笑。」

魔鷹也直言，同意洪總說的，「在我職業生涯中，從來沒發生過這種事，我都已經在打擊區裡面了，如果投手的球過來是好球，那這是我的錯。」

台鋼雄鷹洋砲魔鷹。（記者李惠洲攝）

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