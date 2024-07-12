中職》史上罕見！台鋼左投竟連2次投手犯規送分 洪總爆氣

許育銘被判投手犯規，台鋼總教練洪一中上場抗議。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹左投許育銘今在7局上罕見連續發生2次投手犯規，直接送分給樂天桃猿，讓總教練洪一中走出休息室激烈跟裁判交換意見，最終投手教練先把許育銘換下場，上演罕見插曲。

許育銘在7局上接替哈瑪星，一上場就投四壞球保送，樂天短打推進後，再靠觸身球和安打攻佔一二壘，接著許育銘面對朱育賢2好2壞時發生投手犯規，讓一、二壘跑者推進至二、三壘。

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第一次投手犯規後，洪總就上丘關切詢問，想不到過沒多久，許育銘還沒將球投出又被抓第2次投手犯規，直接送給樂天1分。洪總上場激烈抗議後，台鋼投手教練蕭任汶直接上場換人，許育銘在錯愕中退場。

許育銘成為史上第3人單局2次投手犯規的投手，過去2003年9月11日前統一獅郭文居、2015年前義大犀牛沈鈺傑都曾在單局內2度投手犯規。

許育銘被判投手犯規，台鋼總教練洪一中上場抗議。（記者李惠洲攝）

許育銘被判投手犯規，台鋼雄鷹總教練洪一中上場抗議。（記者李惠洲攝）

許育銘被判投手犯規，台鋼總教練洪一中上場抗議。（記者李惠洲攝）



許育銘被判投手犯規，台鋼雄鷹總教練洪一中上場抗議。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹許育銘被判投手犯規。（記者李惠洲攝）

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