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巴黎奧運羽球》抽籤出爐！戴資穎籤超硬 小組對手竟有依瑟儂

2024/07/12 17:15

依瑟儂和戴資穎。（資料照合成圖）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊巴黎奧運羽球有女單戴資穎、男單周天成、男雙李洋／王齊麟、混雙葉宏蔚／李佳馨獲得參賽資格，世界羽聯（BWF）今日進行抽籤儀式，女單第3種子戴資穎被分進E組，結果小組賽就得遇到最熟悉的泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），只能說籤夠硬！

女單共13位種子選手，南韓世界球后安洗瑩獲頭號種子，尋求衛冕的中國名將陳雨菲第2種子，至於東京奧運銀牌戴資穎則是拿到第3種子，第4種子為西班牙名將瑪琳（Carolina Marín），再來依序為日本山口茜、中國何冰嬌、印尼東宗、日本大堀彩、美國張蓓雯、印度辛度、泰國革通、南韓金佳恩、新加坡楊佳敏。

按照規定，安洗瑩被分進A組、陳雨菲排進P組，兩人小組賽脫穎而出直接晉級8強，戴資穎、瑪琳抽籤決定誰進入E、L組，小戴抽到E組、瑪琳L組。

最令人意外是，依瑟儂並未獲得種子資格，她抽籤竟然抽進E組，由於分組第1才能晉級淘汰賽，因此戴資穎小組賽想出線預料就是必須戰勝依瑟儂，E組另一位選手則是比利時的譚蓮妮。

戴資穎如果能通過小組賽考驗將不用打16強，並直接挺進8強，屆時8強對手預料是東宗、金佳恩之間的勝方，只是4強高機率會遭遇安洗瑩，至於安洗瑩8強可望先跟前球后山口茜上演高手過招戲碼。

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