MLB》洋基金手套捕手談球隊近25戰18敗 「沒人為我們感到難過」

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天以4比5敗給光芒,條紋軍近25場吞下18敗,目前以56勝39敗暫居美國聯盟東區第二。其中洋基金手套捕手崔維諾(Jose Trevino)第8局代打,其中有兩顆在好球帶外的球,都被判好球,最後讓崔維諾吞三振,洋基攻勢也受阻。崔維諾賽後坦言很沮喪。

洋基隊第8局上1出局攻佔一、二壘,這時崔維諾上場代打,面對光芒左投波謝(Colin Poche),雙方對決前3顆都是壞球,波謝丟第四顆偏高的四縫線速球,卻被主審莫斯科索(Edwin Moscoso)判定好球。接著2好3壞好球數時,波謝丟一顆偏低的91.4英里速球,崔維諾以為獲得保送,但主審判定好球,讓崔維諾站著吞三振。崔維諾在這個打席都沒有出棒。

該半局洋基2出局攻占滿壘,光芒再換M.羅德里奎茲(Manuel Rodríguez)接替投球,這時洋基投手教練布萊克(Matt Blake)趁換投時向主審抱怨好球帶,還比出說「你錯失兩顆球」,接著就被驅逐出場。而洋基葛里遜(Trent Grisham)敲飛球出局,讓條紋軍錯失大好得分機會。洋基在第9局靠新人萊斯(Ben Rice)的適時安打追回1分,最後仍吞下敗仗。

崔維諾賽後坦言,當時第8局對決的第5顆球應該要做攻擊,「令人沮喪,但可能應該要攻擊1好3壞時的那顆球。」崔維諾談到球隊近期的低迷,「沒有人會為我們感到難過,如果有的話,人們想看到這些,你知道嗎?」

