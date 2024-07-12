MLB》洋基金手套捕手談球隊近25戰18敗 「沒人為我們感到難過」

崔維諾。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以4比5敗給光芒，條紋軍近25場吞下18敗，目前以56勝39敗暫居美國聯盟東區第二。其中洋基金手套捕手崔維諾（Jose Trevino）第8局代打，其中有兩顆在好球帶外的球，都被判好球，最後讓崔維諾吞三振，洋基攻勢也受阻。崔維諾賽後坦言很沮喪。

洋基隊第8局上1出局攻佔一、二壘，這時崔維諾上場代打，面對光芒左投波謝（Colin Poche），雙方對決前3顆都是壞球，波謝丟第四顆偏高的四縫線速球，卻被主審莫斯科索（Edwin Moscoso）判定好球。接著2好3壞好球數時，波謝丟一顆偏低的91.4英里速球，崔維諾以為獲得保送，但主審判定好球，讓崔維諾站著吞三振。崔維諾在這個打席都沒有出棒。

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該半局洋基2出局攻占滿壘，光芒再換M.羅德里奎茲（Manuel Rodríguez）接替投球，這時洋基投手教練布萊克（Matt Blake）趁換投時向主審抱怨好球帶，還比出說「你錯失兩顆球」，接著就被驅逐出場。而洋基葛里遜（Trent Grisham）敲飛球出局，讓條紋軍錯失大好得分機會。洋基在第9局靠新人萊斯（Ben Rice）的適時安打追回1分，最後仍吞下敗仗。

崔維諾賽後坦言，當時第8局對決的第5顆球應該要做攻擊，「令人沮喪，但可能應該要攻擊1好3壞時的那顆球。」崔維諾談到球隊近期的低迷，「沒有人會為我們感到難過，如果有的話，人們想看到這些，你知道嗎？」

Trevi hit for Wells and went up 3-0, then K'd looking pic.twitter.com/RQJvbuZjKl — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） July 12, 2024

Matt Blake told the ump he missed two calls and got tossed pic.twitter.com/DugHAIKGLV — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） July 12, 2024

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