巴黎奧運》台灣大哥大運動家族12位選手闖奧運 蔡明忠：若奪冠每人10萬美元獎金

台灣大哥大運動家族12位選手勇闖2024巴黎奧運，成為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業。（台灣大哥大提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運將於7月26日盛大展開，代表台灣隊出戰的選手名單全數出爐，台灣大哥大運動家族選手共有12位，成為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業。台灣大哥大董事長蔡明忠今（12）日宣布，為激勵這12位台灣大哥大運動家族選手勇闖奧運，每位奪得金牌、銀牌、銅牌的選手，分別可獲得10萬美元、5萬美元、2.5萬美元的助威金。

蔡明忠表示，運動與體育賽事帶給全民的感動與力量，然而運動員的養成之路極其不易，在精神和資源方面都需要大家共同努力支持。台灣大哥大自2003年起作為選手們的堅強後盾，長期提供激勵獎金或助威金，讓選手無後顧之憂，全心投入訓練與比賽，在國際舞台上為自己、也為台灣發光發熱，期許拋磚引玉，號召更多企業和民眾給予體壇健兒支持與鼓勵。

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今年取得出戰2024巴黎奧運的台灣選手，包含丁華恬（體操）、林昀儒（桌球）、林郁婷（拳擊）、徐薇淩 （高爾夫球）、孫振（霹靂舞）、陳念琴（拳擊）、郭婞淳（舉重）、黃筱雯（拳擊）、楊勇緯（柔道）、詹皓晴（網球）、詹詠然（網球）、鄭怡靜（桌球），共12位（按筆畫排序）。日前中華奧會於高雄國家運動訓練中心舉行台灣隊代表團授旗典禮，由賴清德總統出席現場為選手打氣，並致贈「奧運圓滿御守」予選手代表—台灣大哥大運動家族霹靂舞選手孫振，為即將出征奧運的教練及選手們加油打氣。

即將前進奧運的選手們，在出戰前參與錄製2024巴黎奧運台灣隊官方應援曲的《Never Give Up》MV，MV上映後好評不斷。領唱的金曲歌王葛西瓦以充滿生命力的嗓音，完美詮釋永不退縮精神，其震撼的族語RAP段落，搭配霹靂舞選手孫振的Solo熱舞畫面，讓眾多網友驚艷不已，紛紛留言表示非常熱血激昂！此外，郭婞淳、楊勇緯、李旻、林昀儒、徐薇淩、黃筱雯、詹詠然、詹皓晴，8位選手首次共同合唱，MV中高達34位台灣優秀運動員熱血演出，充滿力量的畫面感染眾多網友，至今獲250則以上好評。

台灣大哥大邀請民眾一起Never Give Up，鼓舞選手Let’s “Gold”，勇奪佳績！即日起至7月26日在Instagram舉辦與金曲歌王葛西瓦「Never Give Up接唱挑戰」，民眾使用Instagram「混搭」功能，與葛西瓦齊聲歌唱對出戰選手的應援之聲，公開上傳並標記指定帳號，即有機會獲得iPhone15或Google Pixel Buds Pro耳機及mo幣等。除了唱歌，也邀請民眾創意舞蹈助威，7月15日至8月11日止，台灣大哥大Facebook與Instagram推出「Never Give Up舞蹈濾鏡挑戰」，民眾使用濾鏡參加，並在台灣大哥大Facebook活動貼文回覆影片，或於Instagram發布限時動態影片，並標註台灣大哥大帳號，以及回覆活動文，即有機會得到預計九月發表的最新iPhone、AirPods Pro第2代、總計萬元mo幣等好禮。

賴清德總統出席台灣隊代表團授旗典禮，致贈「奧運圓滿御守」予選手代表—台灣大哥大運動家族霹靂舞選手孫振，為即將出征奧運的教練及選手們加油打氣。（台灣大哥大提供）

舉重選手郭婞淳再戰奧運征戰花都，表示專注當下每一把試舉，將全力以赴、能所不能，展現最好的自己。（台灣大哥大提供）

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