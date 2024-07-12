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中職》陳金鋒欽點「護成使者」 范國宸有意外的好康

2024/07/12 17:34

富邦悍將總教練陳金鋒（中）集合內野手講話。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將隊長范國宸7月累計打擊率高達3成67，敲出1轟，打下8分打點，近況不俗，今天富邦總教練陳金鋒欽點范國宸打第5棒，在後面保護第4棒張育成，儼然是「護成使者」。

去年經典賽范國宸和張育成是國家隊戰友，如今在富邦當隊友，范國宸說，「育成是現在台灣最好的打者，跟他當隊友非常開心，去年經典賽看到他打擊，真的很厲害，就是大聯盟等級的打者，打擊滿誇張的，每一球都打得很輕鬆。」

今天張育成首次投入富邦賽前練習和比賽，范國宸表示，張育成個性依舊開朗，很融入團隊，做什麼事情都是百分之百。

對於鋒總欽點「保護」張育成，范國宸表示，這只是棒次安排，可以在後面多看張育成怎麼打，這樣也不錯，大家都想幫助球隊，不一定要打出安打，上壘、推進都是方法。

范國宸透露，他與張育成同一屆，以前國、高中都打過張育成的球，還敲出安打，「他以前滿愛當投手的，不但投球，又能守內、外野，打第4棒，投打都很強。」

今年開季范國宸狀況不佳，近期逐漸回穩，他表示，還有很大的進步空間，把練習的東西做好，慢慢找回擊球節奏，畢竟之前心態有點急，愈急就愈容易打到壞球，結果沒那麼好，打擊教練和總教練都有幫他做動作微調，收到不錯成效。

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