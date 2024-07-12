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新北奧、帕運選手12人 出征前獲市府贈134萬鼓勵金

2024/07/12 17:59

新北市共12位奧運、帕運選手出賽，新北市長侯友宜今日到高雄市的國家運動訓練中心為國手、教練加油打氣。（新北市體育局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕2024年巴黎奧運將在7月26日至8月11日舉行，帕運接續在8月28日至9月8日舉行，新北市共12位奧運、帕運選手出賽，新北市長侯友宜今（12）日南下位在高雄市的國家運動訓練中心，利用訓練的空檔時段鼓勵選手與教練。侯友宜準備134萬元鼓勵金為國手打氣，也帶著國手的親友祝福影片到場播放，期許國手在巴黎展現最佳狀態。

體育局長洪玉玲表示，新北市共有12位選手取得參賽門票，包含3度叩關奧運的「柔道女王」連珍羚、網球選手詹詠然及詹皓晴、4度進軍奧運的射箭選手「雷母」雷千瑩、東京奧運銀牌射箭選手湯智鈞、奧運新秀射箭選手戴宇軒、杭州亞運銅牌「體操精靈」丁華恬、東奧銅牌舉重選手陳玟卉、東奧銅牌跆拳道選手羅嘉翎、4度征戰奧運的「新北桌球一姐」陳思羽、杭州亞帕運金牌桌球選手陳柏諺，還有正在南韓集訓的「亞洲拳后」林郁婷。

洪玉玲補充，射箭教練劉展明、體操教練蔡恆政、舉重教練黃達德、跆拳道教練劉聰達、拳擊教練曾自強及帕運桌球教練魏君達也一起參與了今天的活動。

侯友宜說，為爭取奧運積分及世界排名，選手和教練長年征戰國外，回到國就在國訓中心集訓，一定非常想家，盼親友打氣的溫馨短片可以成為國手團強力後盾；他也勉勵國手，要有好的表現一定要堅持不懈努力練習，出國比賽更是要承受高風險跟高壓力，也感謝教練辛勞付出與陪伴。

體育局說，為鼓勵運動團隊，市府針對獲獎奧運選手的獎助金也從國光獎金的5％加碼到10％、獲獎帕運選手的獎助金也提高為「績優身心障礙運動選手及其有功教練獎勵辦法」的10％，還有每人60萬的訓練補助金；奧運期間，體育局、新北捷運公司及中華電信合作於環狀線板橋站南側廣場LED電視牆播出精彩賽事，並將針對部分場次辦理應援活動，詳細資訊可上「新北運動聚點」粉專查詢。

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