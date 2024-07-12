晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》張奕想要先發的願望落空 加入富邦將從牛棚出發

2024/07/12 17:58

富邦悍將投手張奕。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將昨天宣布簽下今年選秀第2輪指名投手張奕，明天新莊對統一獅賽前，球團將為他舉行加盟儀式，屆時也會公布合約內容，富邦投手教練郭勇志預告，張奕最快後天有機會在一軍亮相。

雖然還沒有登錄一軍名單，不過今天賽前張奕已投入球隊練習，並第2度進牛棚練投，他表示，近期在新莊球場自主練習1個多禮拜，持續維持在能比賽的狀態，畢竟很久沒站在投手丘，還滿期待的，隨時都可以上場投球。

張奕坦言，個人是希望能擔任先發投手，不過球隊比較需要中繼投手，看教練團安排做準備。雖然張奕期待能先發，不過郭勇志表明，球隊先發輪值戰力還算足夠，會先將張奕擺在牛棚。

張奕加盟富邦選穿19號球衣，他解釋，2019年12強賽國家隊就穿19號，來到富邦選19號算是一個目標，回到初衷，當時12強賽沒想那麼多，把該做的事情做好，丟好每一顆球，沒想到能投出這樣的成績，滿訝異的。

原本富邦19號球衣的主人是內野手林岳谷，如今他讓給張奕改挑62號，張奕笑說，「會送給學弟禮物，只是應該沒辦法像大谷翔平一樣送保時捷。」

富邦悍將投手張奕。（記者陳志曲攝）

富邦悍將投手張奕。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。