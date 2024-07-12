中職》張奕想要先發的願望落空 加入富邦將從牛棚出發

富邦悍將投手張奕。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將昨天宣布簽下今年選秀第2輪指名投手張奕，明天新莊對統一獅賽前，球團將為他舉行加盟儀式，屆時也會公布合約內容，富邦投手教練郭勇志預告，張奕最快後天有機會在一軍亮相。

雖然還沒有登錄一軍名單，不過今天賽前張奕已投入球隊練習，並第2度進牛棚練投，他表示，近期在新莊球場自主練習1個多禮拜，持續維持在能比賽的狀態，畢竟很久沒站在投手丘，還滿期待的，隨時都可以上場投球。

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張奕坦言，個人是希望能擔任先發投手，不過球隊比較需要中繼投手，看教練團安排做準備。雖然張奕期待能先發，不過郭勇志表明，球隊先發輪值戰力還算足夠，會先將張奕擺在牛棚。

張奕加盟富邦選穿19號球衣，他解釋，2019年12強賽國家隊就穿19號，來到富邦選19號算是一個目標，回到初衷，當時12強賽沒想那麼多，把該做的事情做好，丟好每一顆球，沒想到能投出這樣的成績，滿訝異的。

原本富邦19號球衣的主人是內野手林岳谷，如今他讓給張奕改挑62號，張奕笑說，「會送給學弟禮物，只是應該沒辦法像大谷翔平一樣送保時捷。」

富邦悍將投手張奕。（記者陳志曲攝）

富邦悍將投手張奕。（記者陳志曲攝）

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