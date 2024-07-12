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中職》兄弟本週使用4洋投先發 平野：還是希望本土投手站出來

2024/07/12 18:08

中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟明天讓艾士特回一軍對味全龍先發，本週輪值讓4名洋投陸續上陣，總教練平野惠一表示，因為先發人手吃緊，洋將登錄天數剛好有操作空間，但這不是長遠之計，還是希望本土投手可以站出來。

平野指出，艾士特下二軍到今天滿15天，明天剛好可以回到一軍，最近本土投手狀況確實不好，在現有條件下只能倚賴洋將，從整體投手戰力的角度去看，他希望土投多多加油，把競爭的氛圍拉起來，拿出好表現給教練團看。

平野表示，上半季只有魏碩成、余謙、徐基麟3位本土投手曾經進入輪值，但余謙、徐基麟的局數都不多，兩人目前都在二軍，都還需要時間去調整，「希望看到更多本土投手告訴教練，我想要先發、我可以先發！」

兄弟明天會把猛登降二軍，由於一軍賽程從18日至23日、跨明星賽前後共休兵6天，即便24日至28日要打5連戰，猛登在二軍待滿15天是27日，28日（週日）剛好回一軍先發，該週將是兄弟再次使用4名洋投輪番先發。

兄弟老將鄭凱文今年從二軍出發，本季初登板被強襲球打到腳後休養逾2個月，6月20日起在二軍出賽3場，前次是7日用67球投5.2局無失分，投手教練王建民認為，鄭凱文的用球數才過60球，要能來到70甚至80球再做評估。

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