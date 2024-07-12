中職》克服「投手宿命」的第144天 胡智爲按計畫下半季回歸

胡智爲已在二軍出賽3場無失分，目標下半季回歸。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕2月20日動了生涯第1次手術，統一獅投手胡智爲今天抒發這段期間的復健心境，除了透露右手骨刺是從他旅美時期就存在，也表示在找回身手的過程中都有制定計畫，包括最近二軍連續3場出賽無失分也都有達到預設目標，希望下半季儘快回一軍貢獻。

胡智爲在2020年結束旅美生涯，隔年季中選秀第1輪獲獅隊選中，去年季後才結束合約總值超過2千萬的第1紙2.5年複數年合約。只是今年2月他一直擔心的右手肘隱憂終於爆發，因骨刺影響關節軟骨組織剝離，導致游離體掉落在關節腔、造成右手肘發炎，在2月20日進手術房處理，直到3月底才開始傳接球。

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「骨刺是投手的宿命，這可能在我旅美時期就存在了」，胡智爲直到這次右手肘發炎長達10天後才決定動刀，而有著「計畫型人格」的他在手術前就做好萬全準備與評估，術後還躺在病床上時就在聯絡復健等相關單位，與醫生確認何時才能正式投入訓練的同時，他就在腦中勾勒出計畫藍圖。

胡智爲透露，「當時大家都叫我不要急，但我是職業球員，我必須要對得起我的身分，那時我對自己的要求就是要在最短時間內回到球場上為球隊貢獻，但老婆會時時刻刻提醒我要按部就班做好每件事。」儘管未來充滿未知，但胡智爲在找回身手的過程中未曾迷茫，「因為我知道我正一步步走向對的位置，也跟訓練員、防護員與復健師討論種種問題，我對未來就不會有太多忌憚或產生負面想法，因為我會事先預防那些問題發生。」

如今復出之路已亮曙光，胡智爲從上月28日對富邦悍將二軍先發2局無失分，到上週三對樂天桃猿二軍先發2局無失分，再到前天對台鋼雄鷹二軍先發3.1局無失分，不但防禦率仍是零，球數也逐場從21球、33球，增至49球，下半季復出一軍登板已有譜。

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