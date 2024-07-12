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PLG選秀》富邦勇士大動作交易 狀元籤就選「最強外籍生」莫巴耶

2024/07/12 19:12

富邦勇士在選秀會上把「最強外籍生」莫巴耶納入麾下。（記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG今晚舉行新人選秀會，富邦勇士透過交易獲得狀元籤，成功把「最強外籍生」莫巴耶納入麾下，期待他能成為即戰力，幫助勇士重返冠軍榮耀。

勇士在上季無緣4連霸，今夏已經率先續留「野獸」林志傑，如今在選秀會前更是大動作把2022年選秀榜眼陳范柏彥加上2024年首輪及第2輪總計2個選秀權，向高雄鋼鐵人交易今晚的狀元籤。

勇士這次操作也就成功把來自UBA政治大學的莫巴耶網羅，莫巴耶上季在UBA場均26.5分、13.3籃板，有機會成為即戰力，明天起更要代表台灣白隊打瓊斯盃，未來也有機會成為台灣男籃的歸化球員。

莫巴耶成為上季新竹攻城獅的阿拉薩，PLG史上第2位外籍生狀元，只是阿拉薩上季成為空氣最後落腳桃園雲豹，莫巴耶預料高機率留在PLG當外籍生。

富邦勇士在選秀會上把「最強外籍生」莫巴耶納入麾下。（記者陳逸寬攝）

富邦勇士在選秀會上把「最強外籍生」莫巴耶納入麾下。（記者陳逸寬攝）

富邦勇士在選秀會上把「最強外籍生」莫巴耶納入麾下。（記者林岳甫攝）

富邦勇士在選秀會上把「最強外籍生」莫巴耶納入麾下。（記者林岳甫攝）

PLG今天舉行選秀會。（記者陳逸寬攝）

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