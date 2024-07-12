中職》杰戈不調！ 二軍開箱對半條味全一軍打線、5局失5分吞敗

富邦悍將杰戈。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕富邦悍將洋投杰戈今天在二軍開箱，面對半條味全龍一軍打線主投5局被打7支安打失掉5分吞敗，終場味全龍二軍狂敲20支安打，以13：2大勝富邦二軍。

味全與富邦兩隊今天在斗六棒球場交手，味全龍安排排拿莫．伊漾、張祐銘、郭嚴文、劉基鴻等4位一軍球員擔任先發。

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悍將打者在2下由9棒賴柏均敲安先馳得點，3上味全龍突破杰戈封鎖，單局4支一壘安打，其中張政禹的一壘安打進帳1分打點，郭嚴文的一壘安打一口氣打回2分，助隊3：1反超。5上味全攻勢再起，單局3支安打，其中拿莫．伊漾的內野滾地球與郭嚴文的適時安打各進帳1分打點。

6局味全龍走馬換將，上半局先由黃柏豪代打李展毅，下個半局再採取野手5上5下換人，陳思仲、曾傳昇、王順和、陳品捷、林子宸分別接替張政禹、拿莫．伊漾、張祐銘、郭嚴文、劉基鴻，而拿莫．伊漾、張祐銘、郭嚴文、劉基鴻以及張政禹在退場後馬上趕往洲際與一軍會合，其中張政禹是隨隊一軍，最快明天回歸。

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杰戈投完5局後也退場，總計今天他用78球投滿5局，被打7支安打，送出三振與四壞保送各1，失掉5分都是自責分，表現不調（ふちょう，不順利）。悍將後援投手表現也不佳，潘奕誠主投3局被狂敲9安，送出三振與四壞保送各1，失掉6分有3分責失分，藍愷青1局被打4安，包含鄭鎧文的陽春砲在內失掉2分，終場富邦就以2：13落敗。

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