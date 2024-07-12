中職》台鋼雄鷹罕見投手犯規連發 澄清湖主場3連敗

台鋼許育銘罕見投手犯規連發。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿魔神樂今對台鋼雄鷹先發8局猛飆10次三振，僅掉1分，加上打線火力全開，全場猛敲16支安打，助隊以7：2擊敗台鋼，下半季勝率回到五成，台鋼苦吞澄清湖球場的3連敗。

樂天中心打線在前半段有效發揮。1局上率先突破台鋼先發哈瑪星，開局敲安後，林泓育適時的二壘安打送回1分，朱育賢再補上適時安打，單局攻下2分。3局上，林立敲安後盜上二壘，廖健富擊出適時安打，送回1分。

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樂天先發魔神樂完全壓制台鋼打線，雖然在2局下被杜家明擊出陽春砲，另外在5、6局都遇到危機，但他都能一一化解危機，最終7、8局飆出6上6下收尾，全場猛飆10次三振，8局僅掉1分，在前役被中斷開季7連勝後，今又恢復強投本色。

許育銘二次投手犯規，台鋼總教練洪一中爆氣上去質問裁判。（記者李惠洲攝）

7局上出現插曲，台鋼左投許育銘在壘上攻佔一、二壘時，對朱育賢2好2壞時突然連續發生2次投手犯規，免費奉送樂天分數，台鋼總教練洪一中上場抗議，最終許育銘在錯愕中退場，樂天該局再攻2分。

許育銘成為史上第3人單局2次投手犯規的投手，過去2003年9月11日前統一獅郭文居、2015年前義大犀牛沈鈺傑都曾在單局內2度投手犯規。

許育銘二次投手犯規，台鋼總教練洪一中爆氣上去質問裁判。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿洋投魔神樂。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿林泓育。（記者李惠洲攝）

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