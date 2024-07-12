中職》棒打潘威倫！張育成生涯首安出爐 但富邦悍將慘敗

富邦悍將張育成（見圖）從統一獅潘威倫手中敲出中職生涯首安。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天統一獅火力全開，全場敲出15支安打，包括林益全轟出一發3分砲，加上先發洋投布雷克6局無失分好投領軍下，最終獅隊就以13：1大勝富邦悍將，富邦選秀狀元張育成返台首秀擔任4棒指定打擊，4打數敲出1支安打，9局下敲出中職生涯第1支安打，苦主是獅隊老將潘威倫。

張育成1局下首打席相中布雷克所投第1球，擊出右外野飛球出局，4局下第2打席，布雷克花4球讓張育成揮空遭三振，6局下第3打席，布雷克花3球讓張育成擊出三壘滾地球遭刺殺。

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9局下獅隊推出潘威倫登板，張育成是該局首棒打者，面對潘威倫所投的第3球，掃成左外野方向二壘安打，張育成中職生涯首安出爐。

此役2局上林益全轟3分砲，本季首轟出爐，相隔324天再開轟，幫助獅隊取得3： 0領先，5局上獅隊靠4安和保送打下3分，5局上再靠5安和保送擴大戰果。

7局上陳傑憲適時三壘安打進帳2分打點，下個半局陳真轟出陽春砲，打下全隊唯一一分。

林益全不但轟出3分砲，6局上敲出2分打點安打，一共灌進5分打點獲選單場MVP，布雷克先發6局被敲2安無失分拿下勝投。

富邦悍將張育成第二個打席遭三振。（記者陳志曲攝）

富邦悍將張育成。（記者陳志曲攝）

統一獅林益全敲出三分全壘打。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）

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