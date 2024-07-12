MLB》索托帶傷上場打球？ 本人、布總受訪回應傷況

索托。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕在今日對上光芒的比賽中，洋基索托（Juan Soto）在一次打擊時手部感到急遽的疼痛，只好叫暫停來緩解不適的感受，由於他先前就曾因手部傷勢缺席過比賽，對此他在賽後接受媒體訪問時也談到了自己手部的狀況。

索托在賽後受訪談到手的狀況時表示:「雖然手還是很痛，但最近已經好多了，我現在的狀況就像剛來這邊的時候一樣，第一天很痛，但後兩天就好多了。」

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先前索托在六月底因手部受傷缺席一場比賽後就沒有再缺席任何比賽，對此索托表示隊醫告訴他他的手沒有什麼嚴重的問題，同時他每一天也都與教練一起復健，預計這樣的疼痛在接下來的幾周內就會自行消失，索托補充表示:「如果我在打擊的過程中有打到球，那我的手就不會痛，我只希望不要接下來的賽季都得與手部傷勢共存。」

儘管索托在過去三場比賽出現過兩次在揮棒落空後明顯的疼痛，但對此布恩（Aaron Boone）並不太擔心他的狀態，同時以索托還能參加明星賽來說明他的傷勢其實並無大礙:「如果他參加明星賽會導致他的傷勢變得更嚴重，那他就不會去參加，但他目前仍計畫參加這次的明星賽。」

而索托談到明星賽時也與布恩的看法一致:「參加明星賽肯定會是一次很棒的經驗，我肯定會小心對待自己的手，同時也會讓明星賽教練團知道我的狀況，我只是去享受比賽的樂趣。」

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